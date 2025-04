Efektowny gamingowy smartfon: nubia NEO 5G

Fani gamingu docenią model nubia NEO 5G, szczególnie za jego unikalny design z częściowo transparentnym wykończeniem na pleckach. Ekran ma wymiary 6,6”, LCD IPS o rozdzielczości Full HD+ z dużym zagęszczeniem pikseli wynoszącym 400 ppi. Jego częstotliwość odświeżania podkręcono do 120 Hz, co znacząco poprawia płynność obrazu podczas grania i szybkich zmianach scenerii.

Nubia Neo 5G wyposażona jest w ośmiordzeniowy chipset Unisoc T820 oraz pamięć 8 GB RAM z możliwością jej dynamicznego rozszerzenia o kolejne 10 GB. Smartfon ma także 256 GB pamięci wewnętrznej – to duża przestrzeń na wszelkie dane w postaci gier, zdjęć, aplikacji. Aparat główny 50 Mpix, wspartym przez drugi obiektyw 2 Mpix do makro pozwala na wykonywanie zdjęć najwyższej jakości oraz nagrywanie filmów w rozdzielczości 1080p 30fps.

Smartfon pracuje w technologii 5G, co zapewnia płynne surfowanie po Internecie oraz komfort gry online. Nie zapomniano także o NFC, a także dobrej jakości Bluetooth, Wi-Fi, czy obsługującym 4 systemy nawigacji GPS. Telefon ma w swoim wnętrzu baterię o pojemności 4500 mAh z funkcją szybkiego ładowania 22,5 W oraz specjalny wielowarstwowy system odprowadzania ciepła.

Rekomendowana cena regularna nubii NEO 5G to 899 zł – do końca maja trwa promocja: 799 zł.

Tak wiele za niewiele: ZTE Blade A73

Innym smartfonem, który spodoba się dziecku, jest ZTE Blade A73. Jego tylna pokrywa dzięki chropowatej powierzchni nie brudzi się i nie przyjmuje odcisków palców. Z przodu jest wyposażona w 6,6” ekran IPS o rozdzielczości HD+, proporcjach 20:9 i odświeżaniu 90 Hz.

ZTE Blade A73 pracuje na baterii o pojemności 5000 mAh z funkcją szybkiego ładowania o mocy 22,5 W. Urządzenie napędza ośmiordzeniowy procesor z zegarem 1,6 GHz. Płynne działanie wspierają 4 GB pamięci RAM z możliwością jej rozszerzenia o kolejne 4 GB oraz 128 GB pamięci wewnętrznej. Smartfon obsługuje karty pamięci do 1 TB.

Główny aparat Blade A73 jest wyposażony w matrycę 50 Mpix i ogniskową f/1.8 oraz 2 Mpix aparat pomocniczy do tworzenia efektu głębi na zdjęciach. Kamera wspiera szereg dodatkowych funkcji takich jak m.in. 10-krotny zoom cyfrowy, autofocus, czy tryb nocny.

Rekomendowana cena regularna ZTE Blade A73 to 449 złotych. Do końca maja można go kupić w cenie 399 zł.

Akcesoria dla mobilnych graczy

Każdy młody gracz ucieszy się także z akcesoriów, które uatrakcyjnią mobilne rozgrywki na dowolnym telefonie.

Podczas długich gier, smartfony mogą się przegrzewać. Zamontowanie na tylnej części nakładki chłodzącej nubia Redmagic Magnetic Cooler 4 rozwiąże ten problem. Wykorzystuje ona technologię chłodzenia Redmagic Ice 4.0 oraz inteligentne algorytmy, które dostosowują moc chłodzenia, poprawiając wydajność odprowadzania ciepła nawet o 20%. Lekka konstrukcja, kompatybilna z magnetycznymi uchwytami sprawia, że nakładka jest wygodna w użyciu. Dzięki pionierskim rozwiązaniom nubia Redmagic Magnetic Cooler 4 zapewnia temperaturę niższą o 26,6°C, bez uciążliwego hałasu. Rekomendowana cena regularna to 249 zł, ale do końca maja trwa promocja: 219 zł.

Bezprzewodowe słuchawki gamingowe Redmagic Cyberpods gwarantują doskonałą jakość dźwięku, wygodę użytkowania oraz ciszę i spokój dla otoczenia grającego dziecka. Są wyposażone w procesor PixAr Bluetooth 5.0, który gwarantuje stabilne połączenie i niskie opóźnienia nawet w intensywnych rozgrywkach. Słuchawki są w stanie pracować do 15 godzin na jednym ładowaniu. Redmagic Cyberpods oferują inteligentne parowanie Bluetooth, automatyczne wyciszanie szumów w tle oraz nowoczesny design z klimatycznym podświetleniem. Słuchawki kosztują 179 zł.

