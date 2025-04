Fryzura komunijna - upięcie z prostych włosów

Fryzjerka podpowiada, jak upiąć proste włosy we fryzurę, która idealnie nada się na taką okazję, jaką jest pierwsza komunia. Aby urozmaicić uczesanie, możesz do tego wykorzystać ozdobną spinkę lub świeże kwiaty. Zobacz, jak uczesać dziewczynkę na komunię, by dobrze się czuła w nowej fryzurze! Oto instruktaż krok po kroku!