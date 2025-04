Francuscy uczniowie będą musieli pożegnać się z telefonami komórkowymi. Przynajmniej w czasie pobytu na terenie szkoły. Francja wprowadziła całkowity zakaz korzystania ze smartfonów. Wejdzie on w życie już od nowego roku szkolnego.

Zakaz komórek w szkołach

1 września uczniowie będą musieli stawić się w szkole bez telefonów komórkowych. Zakaz dotyczy dzieci w wieku od 3. do 15. roku życia. Francja systemowo postanowiła się uporać z problemem nadmiernego korzystania z komórek przez uczniów. Nie będzie można używać smartfonów nie tylko na lekcjach, ale również w czasie przerw.

We Francji 86% uczniów ma komórki. Dzieci korzystają z nich nagminnie, co skutkuje naganami w szkole. Pomysł wprowadzenia zakazu nie jest nowy. Wiele francuskich szkół już teraz zakazuje korzystania z komórek w trakcie lekcji. Jednak - jak do tej pory - zasada była konsekwentnie łamana. Francja jest pierwszy krajem, który wprowadza takie prawo. Zakaz ma pomóc rozprawić się z falą uzależnień dzieci od telefonów komórkowych. Kary, które będą wymierzane uczniom, łamiącym zakaz, będą ustalane przez dyrekcję danej szkoły.

A jak to jest w Polsce?

Wiele polskich szkół również ogranicza uczniom możliwość korzystania z komórek w trakcie lekcji. Jednak nie jest to zasada narzucona odgórnie. Ministerstwo nie planuje wprowadzenia zmian w tym zakresie.

Przepisy prawa pozostawiły szkołom swobodę w określeniu warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych podczas pobytu uczniów w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej nie planuje żadnych zmian w zakresie ograniczania wykorzystywania telefonów komórkowych w szkołach - pisze w oświadczeniu

Zasady odnośnie użytkowania smartfonów w szkołach są ustalane wewnętrznie w każdej szkole. Zapis na ten temat powinien znaleźć się w statucie szkoły.

Zaznaczamy, że jasno określone zasady użytkowania telefonu komórkowego na terenie szkoły i konsekwentne ich przestrzeganie zarówno przez uczniów, rodziców jak też nauczycieli, są nie tylko kwestią porządkową i organizacyjną, ale przede wszystkim elementem procesu wychowawczego realizowanego przez szkołę względem uczniów - czytamy na stronie MEN.

Co o tym sądzisz? Polska powinna pójść w ślady Francji?

