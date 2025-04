Fotelik, przyczepka, doczepka, a może riksza? Wybór sposobu podróżowania na dwóch kółkach z maluszkiem może dawać do myślenia. Zobacz najciekawsze i najbezpieczniejsze akcesoria rowerowe przeznaczone do jazdy z małym dzieckiem i wybierz te, które najbardziej odpowiadają twoim wymaganiom.

Fot. szumgum.com, practicalcycles.com, babboecargobike.com

Wycieczki rowerowe z dziećmi stają się coraz bardziej popularne. Wybierając akcesoria rowerowe musimy zwrócić uwagę przede wszystkim na wygodę dziecka. Jeśli wycieczka ma trwać dłużej niż 45 minut, dziecko nie może siedzieć w bezruchu. Alternatywą dla tradycyjnych fotelików są coraz popularniejsze przyczepki, w których dziecko może rozprostować nóżki, a nawet się zdrzemnąć. Starszym dzieciom polecane są tzw. doczepki, czyli różnego rodzaju osprzęt do holowania. Za granicą dużą popularnością cieszą się zaś riksze - specjalne rowery dla rodziców ze specjalnym przodem, w którym sadza się dziecko.

Zobaczcie, co proponuje dzisiejszy rynek i wybierzcie sprzęt, który spełni wasze wymagania:

Foteliki

Do lamusa odchodzą już wiklinowe krzesełka, które pamiętamy z naszego dzieciństwa. Foteliki montowane na kierownicy ograniczają zdolność szybkiego reagowania w momencie zagrożenia na ulicy. Dlatego najbezpieczniejszym rozwiązaniem są foteliki montowane na bagażniku lub ramie roweru. Wadą tych pierwszych jest to, że dziecko ma ograniczone pole widzenia, ponadto nie może komunikować się z rodzicem. Zdecydowanie najlepsze są foteliki, które instaluje się na ramie przodem do kierunku jazdy. Dziecko ma bliski kontakt z rodzicem, może też bez przeszkód podziwiać zmieniający się krajobraz. Niektóre foteliki wyposażone są w specjalne podpórki, które w razie zmęczenia mogą posłużyć za poduszkę, a w momentach aktywności pełnią rolę zabawki. Do kompletu dokupić można również przezroczystą szybkę chroniącą dziecko przed wiatrem i wszędobylskimi muchami.

W foteliku rowerowym dziecko może podróżować od 9 miesiąca życia. Ceny fotelików wahają się od 60 do 600 zł + cena obowiązkowego kasku ochronnego.

Foteliki na bagażnik



Fot. roweroweklimaty.pl (2), tylkotutaj.com.pl

Foteliki dla dwojga dzieci



Fot. practicalcycles.com

Foteliki na ramę



Fot. szumgum.com

Fot. szumgum.com

Przyczepki

Jak wynika z wielu testów, przyczepki rowerowe to najbezpieczniejszy rodzaj transportu rowerowego dla dzieci. Można nimi przewozić jedno lub dwoje swoich pociech. Dziecko podróżuje w pozycji półsiedzącej, która nie przeszkadza w zabawie czy drzemce. Maluch chroniony jest przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi – prażącym słońcem, mocnym wiatrem, czy deszczem. Co najważniejsze, hak i mocowanie łączące rower z przyczepką skonstruowane jest tak, że wywracający się rower nie powinien wywrócić przyczepki. W razie wypadku będzie nadal opierać się stabilnie na swoich dwóch kołach.

Według prawa polskiego minimalnym wiekiem, od którego można dziecko bezpiecznie wozić w przyczepce zamontowanej za rowerem jest 12 miesięcy. Za granicą można przewozić już noworodki, ale jest to związane z lepszą infrastrukturą drogową. Waga przyczepek waha się od 10 do 17 kg (+ dziecko / dzieci od 1 roku do 6 lat), dlatego nie wszystkie osoby są w stanie ciągnąć w dłuższe trasy taki duży ciężar. Ceny wahają się od 100 do 4000 zł!

Fot. szumgum.com

Niektóre przyczepki są wielofunkcyjne. Z łatwością można przerobić je na wózek do spacerowania, do biegania, do uprawiania nordic walking lub na sanki! W sam raz dla aktywnych, wysportowanych rodziców.

Fot. szumgum.com

Fot. szumgum.com

Fot. szumgum.com

Doczepki

Doczepki to sprzęt do holowania rowerków lub mobilnych przyczepek dziecięcych. Przeznaczone są dla dzieci od 2 do 9 roku życia, które fizycznie nie są w stanie przemierzyć długich tras rowerowych i dotrzymać tempa rodziców. Wyróżnia się:

Przyczepki z pedałami



Jest to dobre rozwiązanie dla dzieci, które są za duże do fotelika rowerowego lub nudzą się w tradycyjnych, zabudowanych przyczepkach rowerowych i chcą uczestniczyć aktywnie w przejażdżkach i być blisko centrum wydarzeń. Mogą odpoczywać lub pedałować, w zależności od chęci oraz poziomu zmęczenia. Koszt ok. 1400 zł.

Fot. erowery.pl

Jednokołowy rower



Jednokołowy rower, inaczej „trailercycle” nadaje się dla dzieci od 4 roku życia. Podłącza się go pod siodełko roweru rodzica i ciągnie za sobą na zasadzie tandemu bez konieczności używania bocznych kół stabilizujących. Dzieci mogą samodzielnie pedałować w przód, do tyłu lub wcale nie pedałować, jeśli np. jedziecie rozpędzeni. Ceny: 500 - 700 zł.

Fot. szumgum.com

Doczepiony rowerek - hol rowerowy



Dziecinny rowerek staje się rodzajem przyczepki. Jednocześnie dziecko, jeśli tylko chce, może pedałować, choć oczywiście będzie się tylko „wieźć na kole”. Nie musi też martwić się o kierownicę, ta na sztywno pozostaje zblokowana. Ceny: ok. 350.

Fot. szumgum.com

Fot. szumgum.com

Riksze

Riksze to rowery transportowe zwane "cargo bikes". W Polsce nie są popularne głównie dlatego, że nigdzie nie można ich kupić. Wszyscy zainteresowani zmuszeni są zamawiać je w holenderskich, szwedzkich i angielskich sklepach internetowych. Riksza jest niezwykle praktyczna – może służyć nie tylko do przewozu dzieci, lecz także do zrobienia większych zakupów. Wyróżnia się:

Rowery skrzyniowe



Są idealne dla rodzin, które mają więcej niż dwoje dzieci. Może nią podróżować kilkoro dzieci, które siedzą w zamontowanych w skrzyni fotelikach samochodowych. Co ciekawe, w skrzyni podróżować może także pies, zmieszczą się tam również duże zakupy.

Fot. madsencycles.com

Fot. babboecargobike.com

Fot. bonjourbruxelles.blogspot.com

Rowery z dzieckiem z przodu



Rowery typu „Taga bikes”, „Trio bike” i „Kangaroo bike” łączy jedna cecha – dzieci siedzą z przodu w specjalnie zaprojektowanych fotelikach, budkach. Rodzic widzi, co dzieje się z dzieckiem podczas podróży, nie musi się obracać, czuje się zdecydowanie pewniej, mając je „na oku”.

Fot. typepad.com, tagabikes.com.

Fot. triobike.com