1. Urlop wykluczony? Szukaj zajęć zorganizowanych!

Ucznia zawsze można zapisać do pobliskiej szkolnej świetlicy dyżurującej w ferie. Jednak warto też zapoznać się z ofertą akcji „Zima w mieście”

w swoim rejonie, bo może być tam do wyboru sporo atrakcji. Akcję tę organizują urzędy miasta, różne stowarzyszenia, szkoły, biblioteki, ośrodki kultury i sportu. Zadzwoń do tych placówek, zorientuj się, co proponują i po przedyskutowaniu sprawy z dzieckiem, wybierzcie coś zgodnego z jego zainteresowaniami. Co to może być?

Reklama

Wyjścia do kina, na wystawy, przedstawienia teatralne

Syn czy córka z pewnością coś sobie wybierze z licznych propozycji. A przy okazji zbliży się do świata kultury i uwrażliwi się na jej piękno. Dodatkowo takie wyjścia to po prostu świetna zabawa!

Rozmaite warsztaty i kursy

Np. ceramiki, tańca, samoobrony, aktorstwa, modelarstwa, gry na instrumentach... Dla młodych ludzi to szansa, by nauczyć się czegoś nowego lub nawet odkryć w sobie całkiem nowe talenty!

2. Smyk zostaje z babcią? Zagospodaruj mu czas!

Wiadomo, dziadkowie są od rozpieszczania i często przymykają oko, gdy ukochany wnuk czy wnuczka na kilka godzin zasiada przed komputerem czy telewizorem, chrupiąc chipsy. Zastanówcie się więc wspólnie, co pociecha lubi robić najbardziej i zaplanujcie, czym ciekawym się zajmie pod twoją nieobecność.

Trochę plastyki

Syn lubi zajęcia plastyczne? Może robić wyklejanki, lepić coś z masy solnej czy malować portrety domowników. Stworzone laurki zawsze może podarować komuś z rodziny i sprawić mu tym samym miłą niespodziankę :)

Rozwijanie zdolności manualnych

Córka uwielbia robótki ręczne? Zachęć ją, by wyhaftowała serwetkę dla babci czy wydziergała sobie szalik na drutach. Takie zajęcia uczą kreatywności.

3. Masz trochę wolnego? Znajdź pomocników!

Wielu twoich znajomych pewnie też nie wysyła dzieci na ferie. Warto zatem wspólnie zorganizować pociechom jakieś zajęcia umilające wolne dni. Wystarczy, że każdy z rodziców po kolei weźmie jeden czy dwa dni urlopu, by dzieciaki miały zapewnioną opiekę i dobrze się razem bawiły. Co mogłabyś im zaproponować?

Zorganizujcie konkurs

Ogłoś konkurs na rysowanie komiksów. Nagrodą dla zwycięzców mogą być np. cukierki. Taka zdrowa rywalizacja wspomaga rozwój dziecka i zapewnia również dobrą zabawę.

Zorganizujcie „Jarmark różności”

Niech dzieci przyniosą z domu zabawki, które im się już znudziły i powymieniają się nimi między sobą. To, co nowe, bardziej cieszy! A ty dzięki temu zaoszczędzisz sporo pieniędzy.

Urządźcie „Galerię potworów”

Z papieru, plasteliny, gałganków dzieciaki mogą robić różne straszydła (np. maski, rysunki, kukły), które potem posłużą im do różnych wesołych zabaw. Aż strach się bać :)

4. W ferie nie pracujesz? Bawcie się razem!

Pamiętaj, dla dziecka nie ma nic cenniejszego niż bliska obecność mamy, która ma głowę pełną pomysłów! Odłóż więc na bok pranie czy prasowanie i wolne dni w całości podaruj synowi czy córce.

Aktywny odpoczynek

Wybierzcie się razem na lodowisko, basen, szalejcie na sankach. Ruch na świeżym powietrzu to zdrowie! Dzięki temu maluch wyładuje swój nadmiar energii, a ty spalisz kilkadziesiąt nadprogramowych kalorii.

Odwiedźcie ciekawe miejsca

Nie tylko w okolicy miejsca zamieszkania, ale również poza miastem. Możecie wybrać się np. do muzeum, zoo, zrobić wypad do sali zabaw. Wspólnie wybierajcie obiekty, do których warto zajrzeć!

Zabawa w domowym zaciszu

Pamiętajcie o tradycyjnych grach, takich jak scrabble, domino, warcaby. Są ciekawe i ćwiczą umysł. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że odpoczynek dla dziecka pomoże mu również w rozwijaniu nowych umiejętności.

Ostrożności nigdy zbyt wiele

Dziecko, które przebywa samo w domu czy na podwórku, musi znać podstawowe zasady bezpieczeństwa. Jakie?

Reklama