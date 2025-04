Kiedy będą ferie zimowe 2020? Kiedy zaplanować wyjazd na zimowisko? Jak co roku, ferie obędą się w kilku turach. Uczniowie z różnych części Polski będą odpoczywać w różnych przedziałach czasowych. Wszystko po to, by uniknąć zatłoczenia w popularnych ośrodkach zimowych.

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii dla poszczególnych województw. Ferie zimowe w roku szkolnym 2019/2020 rozpoczną się wyjątkowo szybko. Pierwsza tura ruszy już 13.01. Ostatnia zakończy się - 23.02. Sprawdź, kiedy wypadają ferie w twoim regionie, czy móc zaplanować zimowy wypoczynek.

Kalendarz ferii zimowych 2020

Rozpiska na rok szkolny 2019/2020 podana na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej:

13-26.01.2020 - lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie, 20.01-02.02.2020 - podlaskie, warmińsko-mazurskie, 27.01-9.02.2020 - kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie, 10-23.02.2020 - dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie.

Terminy ferii zimowych 2020 dla poszczególnych województw

