Junior potrzebuje nawet do 6 razy więcej pewnych składników odżywczych niż dorosły (na kilogram masy ciała)!Jak zadbać o dietę dziecka, które urosło, ale jeszcze nie dorosło do dań spożywanych przez mamę czy tatę? Rozprawiamy się z najpopularniejszymi mitami!

Dieta rocznego dziecka powinna różnić się od jadłospisu osób dorosłych – FAKT

Jadłospis dziecka, które ukończyło pierwszy rok życia,jest inny niż ten starszych członków rodziny – i nie chodzi tutaj jedynie o wielkość porcji. Organizm małego dziecka potrzebuje aż 6 razy więcej witaminy D i 4 razy więcej wapnia oraz żelaza (na kilogram masy ciała) niż organizm osoby dorosłej .Wynika to m.in. z tego, że po 1. roku życia dziecko nadal bardzo intensywnie się rozwija. W tym czasie zdobywa wiele nowych umiejętności i potrzebuje zbilansowanej oraz zróżnicowanej diety.

Roczne dziecko powinno już być odstawione od piersi – MIT

Karmienie piersią jest wciąż zalecane. Zgodnie z rekomendacją Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) promowane jest wyłączne karmienie piersią przez 6 pierwszych miesięcy życia dziecka, natomiast nie określono okresu, w którym należy odstawić dziecko od piersi. Eksperci uważają, że karmienie powinno trwać tak długo, jak życzy sobie tego matka i dziecko, najlepiej nie krócej niż rok.

Mleko nie jest już ważnym składnikiem diety po 1. roku życia – MIT

Chociaż małe dziecko ma bardzo różnorodną dietę, mleko jest nadal ważnym składnikiem w codziennym jadłospisie. Juniorowi zaleca się podawać 2 porcje mleka oraz 1 porcję innych produktów mlecznych dziennie .Można podawać mleko (w tym mleko modyfikowane), a także jogurt, kefir, serki twarogowe czy sery żółte.

Mleko krowie to doskonały wybór dla rocznego dziecka – MIT

Mleko krowie nie powinno być podawane dzieciom poniżej 1. roku życia. Nawet po pierwszych urodzinach dziennie spożycie przez dziecko mleka pochodzącego od krowy nie powinno przekraczać 500 ml na dobę . Skąd to ograniczenie? Mleko krowie ma mało żelaza, tymczasem roczne dziecko potrzebuje aż 4 razy więcej żelaza (na kilogram masy ciała) niż dorosły! Z drugiej strony zawiera ono zbyt dużo białka, które może obciążać nerki dziecka.

Zdaniem eksperta „Wśród rodziców funkcjonuje jeszcze wiele mitów dotyczących diety dziecka po 1. urodzinach. Wyniki badań pokazują, że aż 94% dzieci, które ukończyły 1. rok życia, otrzymuje wraz z dietą niewystarczającą ilość witaminy D .Rodzice nie postrzegają mleka modyfikowanego jako ważnego elementu diety dziecka.Tymczasem włączenie do menu intensywnie rosnącego juniora produktów wzbogaconych w witaminę D, takich jak mleko modyfikowane,pomaga uzupełnić nie tylko niedobory witaminy D w diecie, ale także żelaza, wapnia czy jodu”. Ewelina Kaniewska, ekspert Bebiko Junior

Juniorowi warto podawać mleko modyfikowane – FAKT

Mleko (w tym mleko modyfikowane) i produkty mleczne to źródło m.in. białka oraz niektórych witamin z grupy B. Ponadto dzięki zawartości witaminy D, żelaza czy wapnia mleko modyfikowane uzupełnia dietę dziecka w te ważne, często deficytowe składniki. Już dwa kubki Bebiko Junior 3 NutriFlor+ dziennie dostarczają juniorowi 70% zalecanego dziennego zapotrzebowania na wapń i żelazo, 80% zalecanej dziennej suplementacji witaminą D i 90% zalecanego dziennego zapotrzebowania na jod*.

Mama może podawać mleko modyfikowane, nie rezygnując z karmienia piersią. Jeśli jest taka potrzeba, można karmić dziecko naprzemiennie – raz pokarmem mamy, raz mlekiem modyfikowanym. Do przygotowywania posiłków mlecznych, np. budyniów, kakao czy kaszki, może użyć mleka Bebiko Junior 3 NutriFlor+.

* Bebiko Junior 3 NutriFlor+, jak wszystkie inne mleka modyfikowane dla małych dzieci po 12. miesiącu życia na rynku polskim, zawiera wapń, żelazo, jod oraz witaminy C i D.

Ważne informacje: Karmienie piersią jest najwłaściwszym i najtańszym sposobem żywienia niemowląt oraz rekomendowane dla małych dzieci wraz z urozmaiconą dietą. Mleko matki zawiera składniki odżywcze niezbędne do prawidłowego rozwoju dziecka oraz chroni je przed chorobami i infekcjami. Karmienie piersią daje najlepsze efekty, gdy matka prawidłowo odżywia się w ciąży i w czasie laktacji oraz gdy nie ma miejsca nieuzasadnione dokarmianie dziecka. Przed podjęciem decyzji o zmianie sposobu karmienia matka powinna zasięgnąć porady lekarza.

