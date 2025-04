Ekologiczne, designerskie zabawki - top 10

Zabawki w duchu eko cieszą się coraz większą popularnością. Na naszym rodzimym podwórku takich zabawek jest całkiem sporo. Proste, a jednocześnie kreatywne. W większości wymyślone przez rodziców i przetestowane przez ich pociechy. Oto najciekawsze eko zabawki, które zachwycą każde dziecko.

fot. lovekids.pl, sklep.odrzeczy.com.pl, bavi.pl, Puzzle Kindonroof, bavi.pl

Zabawki, które dostają nasze dzieci są z reguły plastikowe i w dodatku grające. Bo właśnie je najczęściej można zobaczyć w telewizji. Edukacyjne, wielofunkcyjne, uczą rozróżniania głosu zwierzątek, naśladują popularne pojazdy, mają fantazyjne kształty i są bardzo kolorowe. W dodatku każdy kolejny reklamowany obiekt staje się obiektem pożądania kilkulatka. Owszem taka zabawka cieszy dziecko, przynajmniej na samym początku. Jednak wiele z nich tak naprawdę są tylko kolejną kopią o nieco innym kształcie i dźwiękach. Dla rodziców kolejna grająca zabawka staje się raczej utrapieniem niż powodem do radości.

Na szczęście do łask wracają zabawki wykonane z papieru, drewna, kartonu, filcu. Naturalne materiały i proste wzory, jak się okazuje, potrafią wywołać równie wielką radość co te plastikowe i grające, a czasem nawet większą. Oto kilka propozycji, naszym zdaniem, genialnych zabawek.

1. Własny domek

Oto pierwsza propozycja – domek wykonany z tektury i to całkiem sporych rozmiarów. Po złożeniu 100 x 60 x 90 cm. Może być zarówno domem lub małym sklepem, z boku znajduje się składana lada. W drzwiach umieszczono skrzynkę na listy, wizjerki i mysie norki. Atutem tej zabawki jest kreatywność, można korzystać z niej na wiele sposobów, a poza tym do zabawki dołączono szablony - jeden z literkami, a drugi - z cyferkami, zwierzątkami i kwiatkami. Domek można ozdobić w dowolny sposób. Taka zabawka rozwija wyobraźnię, kreatywność i zdolności manualne. Gwarancja świetnej zabawy przy tworzeniu swojego własnego, oryginalnego domu, sklepu i późniejszym użytkowaniu. Projekt firmy trzymyszy.pl

fot. trzymyszy.pl

fot. trzymyszy.pl

2. Klocki w rozmiarze XXL

A może olbrzymie klocki konstrukcyjne. Magiczne klocki, z których można stworzyć pokaźne budowle. Wykonane z szarej ekologicznej tektury, niepozorne, a jednak bardzo zaskakujące. Dostępne w 3 wariantach: kosmos, domy i zamki. Można składać je dowolnie, wyglądają jak duże puzzle i pozwalają stworzyć naprawdę imponujące konstrukcje. W dodatku, gdy budowla się znudzi wystarczy ją rozłożyć i stworzyć nową. Rozwijają kreatywność, wyobraźnię, logiczne myślenie. Można je ozdobić w dowolny sposób, pomalować farbami, flamastrami, kredkami, przykleić naklejki. Gwarantują wielogodzinną zabawę, a dzięki temu, że nie jest to gotowa zabawka, możliwości jej wykorzystania są nieograniczone. Zadowolą i te mniejsze, i te nieco starsze dzieci. Myślę, że i niejeden dorosły odnajdzie się także w roli konstruktora. Klocki hocki to projekt irmy odRzeczy.

fot. sklep.odrzeczy.com.pl

fot. sklep.odrzeczy.com.pl

fot. sklep.odrzeczy.com.pl

fot. sklep.odrzeczy.com.pl

3. Domek dla lalek

Tym razem domek dla lalek, ale z tektury, nie z kiczowatego plastiku, choć może być różowy. W dodatku do własnej aranżacji. Może służyć jako domek dla lalek, niewielkich maskotek i drewnianych figurek. Można go dowolnie ozdobić, a po zabawie - złożyć. To kolejna bardzo trafiona propozycja z rodzimego podwórka, pomysł marki LoveKids.pl

fot. lovekids.pl

fot. lovekids.pl

4. Magiczne, magnetyczne puzzle

Choć magnetyczne, to z tektury, oryginalne puzzle, zdecydowanie inne od tych, które zwykle kupujemy. Puzzle marki Kindonroof. W zestawie znajdują się 4 plansze z kolorowymi kartonowymi trójkątami. Można z nich tworzyć rozmaite kształty, na początek 20 obrazów, które mają zainspirować i dzieci, i dorosłych do wspólnej zabawy. Oczywiście można też tworzyć swoje własne kolorowe dzieła i te większe, i mniejsze. Biorąc pod uwagę że zestaw zawiera aż 288 barwnych elementów, kombinacji może być naprawdę mnóstwo. Nie pozostaje nic innego jak uruchomić wodze wyobraźni.

fot. bavi.pl

fot. bavi.pl

5. Samolot z tektury

Dziecięcą zabawa nie zna ograniczeń, któż nie marzył o własnym samolocie. Oto propozycja wykonana z tektury, która pozwoli dzieciom na świetną zabawę. Zabawka rozbudzająca ciekawość świata, wyobraźnię i kreatywność. Już samo złożenie takiego samolotu to doskonała zabawa w konstruktora lub wynalazcę. Później można być pilotem lub podróżnikiem. Samolot jest dużą zabawką, po złożeniu ma wymiary 100 x 40 x 100 cm. Można w nim siedzieć lub trzymając za specjalne uchwyty, polecieć na podniebną wyprawę. Dzieci zachwyci obracające się śmigło i bagażnik, do którego można schować ulubione zabawki. Samolot można dowolnie ozdobić, do zestawu dołączone są naklejki, ale równie dobrze można go pomalować.

fot. trzymyszy.pl

fot. trzymyszy.pl

6. Filcowa gra w klasy

Kultowa gra podwórkowa marki Lilyshop, którą można mieć w domu, a nawet trzeba, bo gdy na dworze deszcz pada, w klasy grać można w domu. Oto zabawka, którą pokochają wszyscy. W dodatku wcale nie trzeba jej składać, bo z powodzeniem zastąpi dywan. Gra dostępna jest w dwóch wersjach kolorystycznych: jasnoszarej i grafitowej. Miękka, wykonana z filcu, z antypoślizgowym spodem. Nadaje się do użycia na każdym podłożu, z kolorowymi aplikacjami, a jednocześnie w praktycznym, pasującym do wszystkiego kolorze. Zamiast kamyka - filcowa piłeczka wypełniona gorczycą. Do zestawu dołączona jest filcowa torba na ramię, doskonała zarówno do przechowywania, jak i transportu. Wymiary gry po rozłożeniu 200 x 90 cm. Dobre, bo polskie nabiera - tu pasuje idealnie.

fot. lilyshop.eu

fot. lilyshop.eu

7. Drewniane klocki

Drewniane klocki już nie wprawiają w zachwyt? A jednak. Te z pewnością są wyjątkowe. Klocki Play Shapes Millera Goodmana potrafią wzbudzić zainteresowanie. Ekologiczne drewniane klocki o różnych kształtach pozwalają tworzyć zaskakujące krajobrazy, budowle, zwierzęta i dużo więcej. Śmieszne trójwymiarowe twarze, pojazdy, kwiaty, które mogą być układane na kartce, a następnie odrysowane lub w trójwymiarze. Zestaw zawiera 72 elementy, z których można budować mnóstwo innych zaskakujących kształtów. Świetny pomysł na kreatywną i rozwijającą wyobraźnię zabawę.

fot. millergoodman.blogspot.com

fot. millergoodman.blogspot.com

fot. millergoodman.blogspot.com

8. Zwierzęta 3D

Puzzle ma chyba każde dziecko, ale na pewno nie takie. Ekologiczne, trójwymiarowe i w dodatku zupełnie inne od tych w tradycyjny rozumieniu. Zachęcają do logicznego myślenia i rozwijają kreatywność. Poza tym nie trzeba w nich kurczowo trzymać się schematu. A poza tym takimi złożonymi puzzlami można bawić się jak figurkami.

fot. Puzzle Kindonroof, bavi.pl

fot. Puzzle Kindonroof, bavi.pl

9. Koń na biegunach

Czy wy też uwielbialiście bujać się na koniu na biegunach. Ja przyznam szczerze, że ubóstwiałam. Tym razem koń na biegunach, ale w ekologicznym wydaniu, bo tekturowy. Mimo, że wygląda niepozornie i krucho, dzieci w wieku od 3 do 6 lat mogą używać go do woli. Zabawka dostarczana jest w formie kart do samodzielnego montażu. Wystarczy wycisnąć kształty i złożyć konika niczym gigantyczne puzzle 3D. Na koniec można ozdobić je w dowolny sposób. Wymiary konia po złożeniu: długość 110cm, wysokość siedziska 45 cm, wysokość całkowita 74cm. Idealna zabawka dla każdego dziecko.

fot.Reggie the Eco Rocker, shellthomas.com/shop

fot.Reggie the Eco Rocker, shellthomas.com/shop

10. Parawan a la dom

Ostatnia propozycja jest bardzo pomysłowa łączy funkcję parawanu i miejsca do zabawy w dom. W dodatku to bardzo praktyczna zabawka, ponieważ może oddzielać różne strefy w pokoju dziecka, a jeśli miejsca jest zbyt mało, można ją po prostu złożyć i schować za szafę lub łóżko. Zabawka w kolorze białym, do samodzielnego zdobienia lub w wersji kolorystycznej. Piękna, niebanalna, zachęcająca do twórczej zabawy, bo pomysłów na wykorzystanie takiego parawanu na pewno pojawi się wiele. Zabawka stworzona przez projektantkę Liya Mairson.

fot. liyamairson.daportfolio.com

fot. liyamairson.daportfolio.com

fot. liyamairson.daportfolio.com