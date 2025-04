Dzień Wagarowicza można w bardzo ciekawy sposób spędzić w szkole i przedszkolu. Dzieci z pewnością chciałyby, w myśl zasady "dzień święty święcić", ale wagarowanie nie jest dobrym pomysłem.

Dzień Wagarowicza obchodzimy wtedy, co pierwszy dzień wiosny, a więc 21 marca. Jest to termin stały. Święto to jest dość młode - uczniowie zaczęli opuszczać szkołę w pierwszy dzień wiosny dopiero w latach 80. Chcąc korzystać z ciepłego dnia, młodzież uciekała z lekcji, a czasem znikała podczas powrotu do szkoły z tradycyjnego topienia marzanny.

W tamtym okresie zarówno nauczyciele, jak i rodzice czy opiekunowie, buntowali się przeciwko zwyczajowi opuszczania lekcji. Młodzież błąkająca się po miastach mogła być zatrzymana przez funkcjonariuszy policji (wtedy jeszcze milicji) i odwieziona do domu.

Dzisiaj podejście do Dnia Wagarowicza jest nieco inne, choć nadal dorośli starają się zachęcić młodych do uczestniczenia w lekcji tego dnia.

fot. Dzień Wagarowicza w szkole/Adobe Stock, Studio Romantic

Oficjalnie Dzień Wagarowicza nie jest dniem wolnym od nauki, dlatego nie istnieje żaden przepis prawny dający dzieciom możliwość pozostania w domu czy pójścia tego dnia na wagary. Niekiedy rodzice pozwalają maluchom opuścić ten jeden dzień i po prostu zostać "legalnie" w domu, niemniej jednak oficjalnie jest to zwykły dzień w szkole czy przedszkolu.

Oczywiście taka nieobecność zawsze musi być przez rodzica czy opiekuna usprawiedliwiona na kolejnym zebraniu w szkole.

Nie, wagary nie są legalne, nawet w Dzień Wagarowicza. Młody człowiek, spotkany poza szkołą w czasie trwania lekcji może zostać wylegitymowany przez policję lub straż miejską i odwieziony do domu. W niektórych przypadkach wagary mogą nawet skończyć się mandatem lub grzywną dla rodziców.

Jest to niejako kara za niedopilnowanie dziecka, dla którego szkoła jest podstawowym obowiązkiem. Taka sytuacja jednak ma miejsce najczęściej dopiero wtedy, kiedy dziecko zostanie przyłapane na wagarowaniu przez funkcjonariuszy co najmniej kilka razy.

fot. Dzień Wagarowicza/Adobe Stock, Alex Chebak

Aby zachęcić uczniów do tego, aby zrezygnowały z wagarów tego dnia, warto zorganizować w szkole i przedszkolu ciekawe wydarzenia. Może to być np. apel z okazji początku wiosny, podczas którego szkoła zorganizuje przedstawienia, koncerty i konkursy.

Świetnym pomysłem jest także wdrożenie wiosennych motywów do lekcji tego dnia. Na biologii, geografii czy języku polskim bez problemu uda się przemycić ciekawe tematy związane z wiosną. Także lekcja chemii i fizyki może być bardziej interesująca, jeśli porozmawiacie o tym, co wiąże się z wiosną (np. z tym, że dni stają się cieplejsze i co z tego wynika).

Dzień Wagarowicza kiedyś i dziś? Idealny temat na lekcję historii. Na języku obcym zaś możecie wspólnie nauczyć się nowych słówek związanych z tym dniem. Pomysłów jest naprawdę wiele!

