Dzień Przedszkolaka obchodzony jest w całej Polsce 20 września. Z tej okazji warto zapewnić dzieciom w przedszkolu specjalne atrakcje i zabawy. Oto kreatywne pomysły na to, jak można spędzić Dzień Przedszkolaka tak, by zadowolić wszystkie dzieci i wspólnie świętować z uśmiechem na ustach.

Dzień Przedszkolaka jest obchodzony co roku 20 września. To dzień ustanowiony z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka w 2013 roku specjalną uchwałą, w której zapisano:

Doceniając wagę edukacji przedszkolnej w rozwoju i wychowaniu dziecka, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia dzień 20 września Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża przekonanie, że ustanowienie Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka przyczyni się do popularyzacji wychowania przedszkolnego i wzrostu jego znaczenia w świadomości społecznej.

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka to święto dzieci, ale też inicjatywa, która ma propagować edukację przedszkolną i wspominać o jej zaletach.

Dzień Jabłka w przedszkolu: 5 scenariuszy zabaw i inne kreatywne pomysły na świętowanie Dnia Jabłka

Dzień Przedszkolaka to doskonała okazja do wspólnego świętowania w przedszkolu we wrześniu. Warto zapewnić dzieciom w ten dzień specjalne zabawy i aktywności. Można zadbać też o rodziców i innych członków rodziny organizując dzień otwarty w przedszkolu. Pomysłów na świętowanie Dnia Przedszkolaka jest wiele. Oto kilka z nich:

Balonowe przyjęcie na Dzień Przedszkolaka

Dzień Przedszkolaka przemianuj na Festiwal Balonów i zapełnij przedszkole tymi ukochanymi przez dzieciaki gadżetami. Możesz ozdobić balonami sale przedszkolne, a nawet umieścić balony napełnione helem w łazienkach. Opcją premium jest zorganizowanie wizyty specjalisty od wiązania balonów w finezyjne kształty. To też sztuka, której nauczyciele przedszkolni mogą nauczyć się na własną rękę i wręczyć przedszkolakom zawiązane balony w formie miłego podarunku na Dzień Przedszkolaka.

Konkursy i zabawy na Dzień Przedszkolaka

Najlepszą formą świętowania dla dzieci są ciekawe zabawy. Zorganizuj w ten dzień coś nietypowego, co zaskoczy dzieciaki. Skorzystaj z propozycji zagadek dla dzieci, by zorganizować ciekawe konkursy. Możesz też postawić na wyścigi w workach, zabawę w przeciąganie liny, lub zorganizować ciekawy tor przeszkód. Starsze dzieci w wieku przedszkolnym zapewne docenią też zabawę w podchody, lub poszukiwanie skarbów na terenie przedszkola. Zwieńczeniem zabaw może być konkurs wiedzy o przedszkolu.

Warsztaty artystyczne

Rysowanie i kolorowanie to w przedszkolu norma, więc w Dzień Przedszkolaka możesz zorganizować nietypowe warsztaty artystyczne. Dzieci mogą stworzyć małe dzieła sztuki i np. rysować nawzajem swoje portrety, zaprezentować w formie dzieła swój idealny dzień w przedszkolu, lub stworzyć inne prace plastyczne na dowolny temat. Uczyń te warsztaty wyjątkowymi, korzystając z ciekawej techniki artystycznej, np. wyklejanek z plasteliny, wysypywanek, wydrapywania plasteliny, malowania wodą, lub pozwól dzieciom umieścić w centrum dzieła zasuszone kwiaty lub liście.

Piknik na świeżym powietrzu

Małe grupy przedszkolne mogą z okazji Dnia Przedszkolaka wybrać się na piknik. Przygotuj koce, koszyki i oczywiście przekąski. Ta atrakcja wymaga jednak sprzyjającej pogody i nie do końca można ją zaplanować, chyba że planem B będzie piknik w sąsiedniej grupie przedszkolnej, a nie w plenerze.

Wizyta gościa na Dzień Przedszkolaka

Efekt WOW wśród przedszkolaków na pewno wywoła specjalny gość. Zaaranżuj wizytę klauna, iluzjonisty, lub ulubionego bohatera bajek. Zabawy i pokazy zorganizowane przez dziecięcego bohatera okażą się niezapomniane.

Noc (lub wieczór) w przedszkolu na Dzień Przedszkolaka

Z okazji Dnia Przedszkolaka możesz też zorganizować wieczorne zabawy w przedszkolu. Oczywiście ta atrakcja sprawdzi się bardziej dla starszaków, ale może być ciekawym przeżyciem. Obowiązkowym elementem wieczornych zabaw w przedszkolu jest pokaz bajek na projektorze filmowym.

Dyskoteka na Dzień Przedszkolaka

Dzieci kochają zabawy ruchowe i tańce, więc w ich święto można zorganizować dziecięcą potańcówkę. Dobierz playlistę tak, by znalazły się tam znane i kochane przez przedszkolaków przeboje, ale też nowe rytmiczne piosenki, które zachęcą dzieci do tańca i wspólnej zabawy. Z okazji Dnia Przedszkolaka dzieci mogą się też specjalnie przebrać. Przygotuj specjalne gadżety, np. spódniczki i muszki z bibuły.

Niektóre przedszkola organizują z okazji Dnia Przedszkolaka specjalne upominki. Co można dać dzieciom na Dzień Przedszkolaka? Sprawdzą się np. naklejki, kubki, worki przedszkolne, małe przytulanki, kolorowe karteczki, naklejki do ozdabiania paznokci, magiczne długopisy.

Obchody Dnia Przedszkolaka byłyby niepełne bez złożenia przedszkolakom życzeń. Można wpisać je np. na pamiątkowe dyplomy lub kartki. Oto przykładowe teksty krótkich życzeń na Dzień Przedszkolaka:

Kochane Przedszkolaki, dziś jest Wasz dzień, więc możecie tańczyć jak pingwiny, śpiewać jak papugi i rozrabiać jak małe małpy w zoo! Niech to będzie dzień pełen zwariowanych przygód!

Wszystkim małym odkrywcom w przedszkolu życzymy wspaniałego Dnia Przedszkolaka! Niech każdy dzień będzie dla Was przygodą pełną uśmiechu i radości!

Z okazji Dnia Przedszkolaka chcemy Wam życzyć, abyście każdego dnia budzili się z uśmiechem na twarzy, gotowi do nowych przygód i nauki. Jesteście niesamowici!

Wszystkim przedszkolakom życzymy, abyście rośli zdrowo, uczyli się szybko i nigdy nie tracili ciekawości świata. Szczęśliwego Dnia Przedszkolaka!

