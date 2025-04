dzień dziecka w kuchni

fot.. Fotolia

1 czerwca to z pewnością jeden z tych dni w roku, na który z wielką niecierpliwością czekają wszystkie dzieci. To również nie lada wyzwanie dla wszystkich rodziców. Jeśli nie macie pomysłu jak sprawić, żeby wasze dziecko na długo zapamiętało swoje święto – mamy dla Was idealnie rozwiązanie!

Przyjęcie z okazji Dnia Dziecka będzie wspaniałym pomysłem – nasz maluch z pewnością poczuje się dzięki niemu wyjątkowo. Smaczne, zdrowe i kolorowe potrawy, beztroska atmosfera oraz czas spędzony z przyjaciółmi z pewnością wywołają uśmiech na twarzy każdego dziecka. Jeśli chcesz zaskoczyć swoją pociechę, już teraz przemyśl menu, które trafi w gusta najmłodszych i zaangażuj swojego malca do wspólnych przygotowań. Jak to zrobić, podpowie dietetyczk – mama dwóch córek – Anna Różyk oraz kucharz Piotr Ceranowicz:

Zaangażuj dziecko we wspólne zakupy

Dajmy dziecku szansę zapoznać się z produktami. Wybierzmy się razem do sklepu oraz zapoznajmy je z różnymi warzywami, owocami i wyjaśnijmy jak można je zastosować w kuchni. Pozwólmy również, aby to dziecko wybrało składniki, które znajdą się na stole podczas przyjęcia – podpowiada Anna Różyk.

Zabawa poprzez wspólne gotowanie

Wspólne przyrządzanie posiłków może okazać się nie tylko świetną zabawą, ale także nauką. Pokażmy jak w ciekawy oraz oryginalny sposób można przyrządzić potrawy z produktów, które wcześniej wspólnie wybraliśmy w sklepie. Spytajmy się swojej pociechy co chciałaby zjeść w dniu swojego Święta – nie zapominajmy, że to właśnie dzieci są najważniejsze 1 czerwca. Dzięki temu nasze maluchy będzie bardziej zainteresowane spożyciem dania, które przygotowaliście razem – doradza Piotr Ceranowicz.

Przyrządzanie kreatywnych oraz kolorowych potraw

Barwne kolory, wzorki oraz zwierzaki na talerzu z pewnością sprawią, że Twoje dziecko oraz jego goście będą bardziej skłonne do zdrowego jedzenia.

Zamiast ugotowanych brokułów, które dla dziecka mogą wydać się dość nudną formą obiadu, przyrządźmy zupę krem z makaronem w kształcie muszelek lub kokardek.

Zamiast zwykłej kanapki, przygotujmy oryginalną kanapkę z podobizną uśmiechniętego misia. Do ozdoby wykorzystajmy najróżniejsze produkty, które sprawią, że talerz stanie się kolorowy i wesoły. Takie podanie sprawi, że dziecko zainteresuje się daniem i będzie bardziej skłonne do jedzenia – sugeruje Anna Różyk – mama dwójki maluchów.

Pamiętajmy jednak, że podczas przyjęć dzieci uwielbiają najróżniejsze atrakcje i formy zabawy.

Doskonałą propozycją zarówno dla mniejszych jak i większych dzieci będą bańki-giganty, które dostarczą im mnóstwo radości. Innym, ciekawym pomysłem będzie mapa z ukrytymi skarbami - to świetna rozrywka nawet dla najbardziej wymagających maluchów. Taka zabawa angażuje i rozbudza chęć przygody, a kolejne łamigłówki rozwijają wyobraźnię małych odkrywców. Dla młodych amatorów artystycznych wypieków idealnym rozwiązaniem będzie bajkowy stół przy którym będą mogły np. fantazyjnie udekorować upieczone wcześniej muffinki.

Najważniejsze, aby zapewnić maluchom różnorodność atrakcji i zabaw, podczas których nie będą się nudzić. Pomogą nam w tym baloniki z zadaniami. Każdy z maluchów losuje balonik, w którym wcześniej zostało umieszczone polecenie (np. zaśpiewaj piosenkę).

Pamiętajmy również o barwnej dekoracji – szczególnie cenionej przez najmłodszych gości. Kolorowe balony i serpentyny z pewnością będą atrakcyjnym uzupełnieniem dziecięcego przyjęcia i nadadzą mu wesołego charakteru.

