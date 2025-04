Firma Procter&Gamble, prowadzi obecnie globalną kampanię „Dziękuję Ci, Mamo”, związaną z Igrzyskami Olimpijskimi 2012 w Londynie. Wierząc, że za sukcesem sportowców bardzo często stoją ich mamy, firma dziękuje mamom Olimpijczyków, ale i wszystkim mamom na świecie za to, co robią dla swoich pociech. P&G wspiera również Polską Reprezentację Olimpijską, mamy oraz ich dzieci.

Reklama

Dziecko na medal

P&G poprzez kampanię „Dziękuję Ci, Mamo” promuje sport jako ważny element wychowania dzieci i młodzieży. Rzeczywiście, jak przyznaje dr Dariusz Parzelski, psycholog sportu: „Sport wpływa na rozwój fizyczny, emocjonalny oraz społeczny. Poprzez aktywność sportową dzieci uczą się prawidłowo reagować na sukcesy i porażki, uczą się też rywalizować w myśl zasady fair play. Sport wpływa także pozytywnie na ich funkcjonowanie w innych dziedzinach życia - w szkole, w nauce. Dzieci, które uprawiają sport bardzo często równie dobrze radzą sobie w szkole.”

Potwierdza to Monika Pyrek, mistrzyni i rekordzistka Polski w skoku o tyczce: „Sport uczy przede wszystkim wytrwałości i systematyczności w osiąganiu celów, nie tylko sportowych. Umożliwia nam przezwyciężanie własnych słabości i ułatwia podejmowanie trudnych decyzji. Samo to powinno zachęcić młodzież do uprawiania sportu. Ja uprawiam sport od dzieciństwa i wiem, jak wiele trudności udało mi się przezwyciężyć dzięki cechom, które nabyłam poprzez sport.”

Zobacz film pokazujący ideę kampanii:

Badania przeprowadzone na zlecenie P&G w ramach kampanii pokazują, że osoby uprawiające sport częściej uważają, że odniosły sukces w życiu zawodowym oraz deklarują poczucie samozadowolenia, spełnienia i satysfakcji. Jako bezpośrednie korzyści wynikające z uprawiania sportu, Polacy najczęściej wymieniają lepszą sprawność (53%), lepsze samopoczucie (49%) oraz poprawę sylwetki (32%). Jednocześnie potwierdzają, że sport, pozwala kształtować także wytrwałość, systematyczność, zdolność do stawiania sobie celów i dążenia do ich realizacji oraz umiejętność pracy zespołowej. Badanie zwraca uwagę, że to najczęściej mamy organizują czas wolny dziecka, co przekłada się także na aktywności sportowe. Mamy wspierają dziecko nie tylko organizacyjnie – zawożą na zajęcia, przygotowują strój sportowy i posiłki – ale także motywują dziecko – pomagają ukierunkować sportowe zainteresowania i zachęcają do uczestnictwa w zajęciach. Co więcej, nawet jeśli same nie uprawiają sportu, aktywnie uczestniczą zarówno w powszednich przygotowaniach na treningi, jak i ważnych wydarzeniach kibicując i wspierając swoje dzieci.

Jedną z odsłon kampanii P&G „Dziękuję Ci, Mamo” jest akcja „Wygraj obóz sportowy dla Twojego dziecka”. W ramach programu każda mama ma szansę wygrać miejsce na obozie sportowym, organizowanym wspólnie z Polskim Komitetem Olimpijskim. Dzieci będą miały okazję nabyć na nim szereg ważnych umiejętności rozwojowych poprzez treningi z profesjonalnymi trenerami piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, sportów wodnych czy lekkoatletyki. Wystarczy do 30 czerwca kupić dowolny produkt firmy Procter & Gamble (m.in. Gilette, Blend-a-med, Ariel, Pampers, head&shoulders). Każdy zakup to szansa na jedno z 200 miejsc.

Reklama

O tym, co obecnie dzieje się w ramach kampanii można się dowiedzieć na profilu P&G Polska na Facebooku. Więcej informacji można uzyskać także pod adresem pg.pl lub dziekujecimamo.pg.com.