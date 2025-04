Docinki, poszturchiwanie, wykluczanie ze wspólnych zbaw... Maluchy mają dziesiątki sposobów na uprzykrzanie życia rówieśnikom, którzy w jakiś sposób się od nich różnią. Jeśli więc masz dziecko z nadwagą, które też spotyka się z szykanami ze strony kolegów, nie lekceważ tego. Pociecha potrzebuje twojej pomocy.

Jak pomóc dziecku z nadwagą?



Reaguj od razu

Przede wszystkim staraj się wzmocnić malca emocjonalnie. Ważne, by czuł twoją miłość oraz wiedział, że akceptujesz go takim, jakim jest – czyli bez względu na to, jak wygląda czy ile waży. Ale to nie wszystko!

Poszukaj sojuszników. Dowiedz się którzy z kolegów dziecka wiodą prym w dokuczaniu i porozmawiaj z ich rodzicami. Mogą nie zdawać sobie sprawy z tego, że ich pociechy przezywają twoją. Gdy spokojnie (bez atakowania!) poprosisz ich, by spróbowali wpłynąć na swoje dzieciaki, problem może zostać szybko rozwiązany.

Warto też porozmawiać z wychowawczynią grupy, w której dziecko z nadwagą jest źle odbierane. Czasem wystarczy kilka zajęć o tolerancji, by maluchy nauczyły się, że ludzie różnią się między sobą i że nikogo nie można z tego powodu krzywdzić.



Ucz dziecko zdrowych nawyków żywieniowych

Najlepiej, by w motywowanie smyka do walki z nadwagą włączyła się cała rodzina.

Starając się pociechy nie urazić, wyjaśnij, że waży zbyt wiele i że nie jest to dobre.

Zapowiedz, że odtąd wszyscy będziecie bardziej troszczyć się o swoje zdrowie i np. odstawicie tuczące przekąski oraz zaczniecie zażywać więcej ruchu.

Rozważ, czy nie powinnaś skonsultować się z dziecięcym dietetykiem. Pomoc specjalisty nie tylko ułatwi maluchowi powrót do prawidłowej wagi, ale także utrzymanie jej.



Wspieraj pociechę w jej staraniach

Pamiętaj, małemu łasuchowi trudno jest się samemu kontrolować i przestrzegać dietetycznych reguł. A zatem...

Ograniczaj pokusy – np. pilnuj, by smyk nie oglądał telewizyjnych reklam z niezdrowym jedzeniem, a w supermarketach omijajcie alejki ze słodyczami.

– np. pilnuj, by smyk nie oglądał telewizyjnych reklam z niezdrowym jedzeniem, a w supermarketach omijajcie alejki ze słodyczami. Dawaj malcowi alternatywy (np. rodzynki zamiast cukierków).

(np. rodzynki zamiast cukierków). Jako nagród nie podsuwaj batoników, tylko proponuj np. wspólne wyjście na basen.

Autorka jest dziennikarką w dwutygodnikach "Przyjaciółka" i "Pani Domu".