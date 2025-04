Szampony, płyny do kąpieli i pod prysznic, środki do czyszczenia, dezynfekowania, prania i i odplamiania mają intensywne kolory, które upodabniają je do soków owocowych, a na dodatek przyjemnie pachną. Korci, by spróbować, jak smakują.

Reklama

Jeśli dziecko wypiło płyn do kąpieli, płyn do prania lub inny środek czystości, zachowaj spokój. Gdy dziecko połknie środek chemiczny, wielu rodziców prowokuje u niego wymioty albo podaje mleko do picia. Nie zawsze jest to właściwe postępowanie. W przypadku niektórych preparatów można bowiem w ten sposób jeszcze bardziej podrażnić śluzówkę przełyku i gardła.

Co robić, gdy dziecko wypiło płyn do kąpieli lub inny detergent?

W takiej sytuacji najlepiej zadzwonić na numer alarmowy zapytać lekarza, co robić w przypadku konkretnego preparatu, a następnie zawieźć dziecko do szpitala. Udzielenie mu właściwej pomocy będzie możliwe tylko wówczas, gdy rodzice poinformują lekarzy, jaki środek dziecko spożyło.

Dlatego należy zabrać ze sobą opakowanie preparatu.

Jak zapobiegać takim wypadkom?

Kosmetyki dla dzieci połknięte w niewielkich ilościach, nie powinny malcowi zaszkodzić. Gorzej ze środkami czystości. Przechowuj je w miejscu niedostępnym dla maluchów (nigdy na brzegu wanny czy na podłodze w WC!). Pamiętaj, że dzieci są bardzo pomysłowe. Jeśli nie mogą czegoś dosięgnąć stojąc na podłodze, potrafią przystawić sobie krzesło albo pudełko z zabawkami, by dostać to, co je interesuje.

Nie przelewaj środków chemicznych z oryginalnych opakowań do innych butelek, bo wówczas są pozbawione etykiety. Jeśli rodzice zapomną, co w nich jest, lekarze mogą nie być w stanie pomóc dziecku.

Najbardziej niebezpieczny jest środek do udrożniania rur. Potrafi doszczętnie zniszczyć śluzówkę przewodu pokarmowego.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 27.03.2014 na podstawie tekstu Magdaleny Sych z Poradnika domowego

Reklama

Czytaj także:

Dziecko spadło z łóżka. Co robić?

Złamanie zamknięte - pierwsza pomoc

Złamanie otwarte - pierwsza pomoc