Po 1. urodzinach małe dziecko wciąż intensywnie rozwija się, rośnie i z radością poznaje otaczający je świat. Wszystkie zmiany zachodzące w młodym organizmie przekładają się na określone potrzeby żywieniowe roczniaka, który potrzebuje nawet do 6 razy więcej pewnych składników odżywczych niż dorosły (w przeliczeniu na kilogram masy ciała)1. Podpowiadamy, jak komponować codzienną dietę dziecka, aby sprostać jego szczególnym wymaganiom i wspierać jego prawidłowy rozwój.

Reklama

Małe dziecko – duże zapotrzebowanie na składniki odżywcze

Dieta starszych członków rodziny – rodziców czy rodzeństwa – często nie jest w stanie w pełni odpowiedzieć na zapotrzebowanie starszaka na składniki odżywcze niezbędne do harmonijnego rozwoju. Przeciętna dieta dorosłego Polaka zawiera bowiem zbyt mało warzyw i owoców, natomiast jest w niej zbyt wiele tłuszczów zwierzęcych, soli oraz cukru. Zazwyczaj jest też ciężkostrawna i jednocześnie skomponowana w dużym stopniu z przetworzonych produktów2.

Tymczasem organizm małego dziecka i jego potrzeby żywieniowe po skończeniu 12 miesięcy nadal są wyjątkowe. Zapotrzebowanie roczniaka na składniki odżywcze jest bardzo wysokie – dużo większe niż u osoby dorosłej. Mały brzuszek potrzebuje aż 6 razy więcej witaminy D i 4 razy więcej wapnia i żelaza niż jego rodzice (w przeliczeniu na kilogram masy ciała)3. Właśnie dlatego kluczowe jest, aby w początkowym okresie życia dbać o prawidłową dietę – najpierw niemowlęcia, a później także starszego dziecka.

Od tego, co maluch je, będą zależeć nie tylko jego upodobania smakowe czy nawyki żywieniowe, ale przede wszystkim jego prawidłowy rozwój, który trwa jeszcze długo po narodzinach.

Jak zaspokoić potrzeby rocznego dziecka?

Właściwie zbilansowana dieta malucha jest kluczowa, ponieważ to dzięki niej rodzice mogą pokryć zwiększone zapotrzebowanie małego dziecka na ważne składniki odżywcze, takie jak wapń i witamina D, niezbędne dla prawidłowego rozwoju kości i zębów, witaminy A, C i D dla prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego, a także żelazo i jod, wspierające prawidłowy rozwój poznawczy.

W 1. roku życia mleko jest podstawą diety niemowlęcia. W 2. roku życia nadal powinno być ono jej stałym składnikiem. Dziecko w wieku 1-3 lata powinno otrzymywać 4-5 posiłków dziennie. Zgodnie z opracowanym przez Instytut Matki i Dziecka „Modelowym talerzem żywieniowym” w menu powinny się znaleźć aż 3 porcje mleka, w tym mleka modyfikowanego i produktów mlecznych (np. kefir, jogurt naturalny, ser żółty lub biały) każdego dnia4.

To ważne, ponieważ produkty mleczne zawierają m.in. wapń, który wraz z witaminą D jest niezbędny do budowy mocnych kości. Kluczowe znaczenie ma odpowiednie planowanie jadłospisu roczniaka w taki sposób, aby każdego dnia było obecne w nim mleko i/lub produkty mleczne. Serwując je w różnych kombinacjach i postaciach, można sprawić, że dziecko z apetytem będzie jeść każdy posiłek zawierający produkty mleczne. Jak to zrobić? To proste!

Na śniadanie można podać kubek mleka modyfikowanego, również z dodatkiem kakao bez cukru.

można podać kubek mleka modyfikowanego, również z dodatkiem kakao bez cukru. Na obiad dobrym pomysłem mogą być naleśniki lub pierogi z białym serem i dodatkiem owoców.

dobrym pomysłem mogą być naleśniki lub pierogi z białym serem i dodatkiem owoców. Na podwieczorek można przygotować bezcukrowy budyń na bazie mleka modyfikowanego lub zaserwować starszakowi jogurt naturalny z sezonowymi owocami.

można przygotować bezcukrowy budyń na bazie mleka modyfikowanego lub zaserwować starszakowi jogurt naturalny z sezonowymi owocami. Na kolację można przygotować koktajl owocowy na bazie mleka modyfikowanego. Innym pomysłem może być twarożek z dodatkiem rzodkiewki i szczypiorku.

Prosty sposób na wspieranie prawidłowego rozwoju dziecka

Nie tylko roczniak, ale także dwulatek i trzylatek wciąż nie są mniejszą wersją rodziców. I mimo że brzuszek dziecka jest bardzo mały, to ma wielkie potrzeby, które wynikają m.in. z tego, że jego układ pokarmowy wciąż dojrzewa (pełną sprawność osiągnie około 5.-7. roku życia), a układ odpornościowy nieustannie doskonali swoje funkcje, aby pełną dojrzałość osiągnąć ok. 12. roku życia.

Tak wiele zmian i procesów zachodzących w młodym organizmie to dla niego niemałe wyzwanie. A jak kluczowe składniki odżywcze pomieścić w tak małym brzuszku? Rozwój dziecka to kwestia, której rodzice poświęcają wielką uwagę. Sprawdź, w jaki sposób zadbać o odpowiedni rozwój Twojego dziecka w wieku 1-3 lat.

Już 2 kubki po 200 ml Bebiko Junior 3 NUTRIflor Expert dziennie pomagają pokryć zapotrzebowanie rocznego dziecka na ważne składniki odżywcze:

71% zalecanego zapotrzebowania na wapń i jod,

74% zalecanego zapotrzebowania na żelazo,

89% zalecanego dziennego zapotrzebowania na witaminę D.

Z myślą o starszym dziecku – dwu- oraz trzyletnim – rodzice również powinni rozważyć użycie dopasowanego do potrzeb młodego organizmu mleka modyfikowanego, które będzie oznaczone innym wskazaniem – „4” oraz „5”. Taki produkt może pomóc im pokryć zwiększone zapotrzebowanie malucha na składniki, które mają kluczowe znaczenie dla rozwoju, który najintensywniej przebiega właśnie w okresie 1000 pierwszych dni życia dziecka.

Ważne informacje: Karmienie piersią jest najwłaściwszym i najtańszym sposobem żywienia niemowląt oraz jest rekomendowane dla małych dzieci wraz z urozmaiconą dietą. Mleko matki zawiera składniki odżywcze niezbędne do prawidłowego rozwoju dziecka oraz chroni je przed chorobami i infekcjami. Karmienie piersią daje najlepsze efekty, gdy matka prawidłowo odżywia się w ciąży i w czasie laktacji oraz gdy nie ma miejsca nieuzasadnione dokarmianie dziecka. Przed podjęciem decyzji o zmianie sposobu karmienia matka powinna zasięgnąć porady lekarza.

Reklama

1Zgodnie z: Normy żywienia dla populacji Polski i ich zastosowanie, pod red. M. Jarosza, E. Rychlik, K. Stoś, J. Charzewskiej, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Warszawa 2020.2https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2019/K_106_19.PDF.3Zgodnie z: Normy żywienia dla populacji Polski i ich zastosowanie, pod red. M. Jarosza, E. Rychlik, K. Stoś, J. Charzewskiej, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Warszawa 2020.4Poradnik żywienia dziecka w wieku od 1. do 3. roku życia. Praktyczne zastosowanie Norm Żywienia opracowanych przez Grupę Ekspertów w 2020 roku. Opracowanie merytoryczne H. Weker et al. 5Zgodnie z: Normy żywienia dla populacji Polski i ich zastosowanie, pod red. M. Jarosza, E. Rychlik, K. Stoś, J. Charzewskiej, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Warszawa 2020.