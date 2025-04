Dom wydaje się najbezpieczniejszym miejscem na ziemi. Ale czy zgodnie z prawem dziecko może przebywać w nim samo, bez opieki osób dorosłych?

Zgodnie z Art.106. kodeksu wykroczeń zostawianie dziecka do lat 7 bez opieki, w okolicznościach stwarzających potencjalne zagrożenie, podlega karze grzywny albo nagany. Dlatego dzieci do 7 roku życia w ogóle nie zostawiamy bez opieki dorosłych. W przypadku starszych wszystko zależy od dziecka. Niektóre10-latki są na tyle dojrzałe, samodzielne i odpowiedzialne, że będą w stanie poradzić sobie pozostawione w domu na godzinę, a inne nie. Rodzice muszą spróbować przewidzieć wszystkie sytuacje, które mogą wydarzyć się podczas ich nieobecności i rozważyć się, czy dziecko będzie w stanie je udźwignąć.

Na pewno nie warto ślepo wierzyć w zapewnienia dziecka, że nie narobi głupstw. Zawsze może wpaść mu do głowy szalony pomysł, który zapragnie zrealizować. Dzieci są ogromnie pomysłowe. Ich twórczość może być ukierunkowana na działania, o których my, rodzice, nigdy byśmy nie pomyśleli. Dlatego pozornie stuprocentowo bezpieczne miejsca i sytuacje dla maluchów mogą okazać się bardzo groźne. Na wszelki wypadek lepiej by w pobliżu był ktoś dorosły.

Jeśli już koniecznie musisz wyjść...

Zostaw dziecku numer telefonu, pod którym będziesz dostępna. Przyda się też lista zaufanych osób, do których w razie potrzeby dziecko może zadzwonić.

Porozmawiaj z nim o bezpieczeństwie. Powiedz, aby nie otwierało drzwi nieznajomym, nie korzystało z kuchenki i nie wyglądało przez okno.

Schowaj przedmioty, które stwarzają ryzyko skaleczenia, zapłonu, zatrucia. Noże, zapałki, lekarstwa i środki chemiczne powinny znajdować się poza zasięgiem dziecka.

Powiedz, o której wrócisz. I się nie spóźnij!

Autorka jest dziennikarką "Poradnika domowego".