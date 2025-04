Dzieci uwielbiają słodycze. Gdy cukierki się skończą sięgają po to, co przypomina je kształtem i kolorem, np. lekarstwa...

Reklama

Co robić, by nie dopuścić do wypadku?

Apteczkę przechowuj wysoko na półce. Jeśli nosisz lekarstwa w torebce, nie pozwalaj malcowi się nią bawić. I absolutnie nie zostawiaj leków na wysokości malucha. Bez problemu poradzi sobie z ich wyciśnięciem z blistra!

Co robić, gdy dziecko połknęło leki?

ZDANIEM PEDIATRY: Nawet leki sprzedawane bez recepty bywają niebezpieczne dla dzieci. Witamina C połknięta w dużych ilościach nie powinna smykowi zaszkodzić. Ale jeśli zje kilka tabletek zawierających witaminę A, D, E, żelazo lub fluor, trzeba jak najszybciej skontaktować się z lekarzem. Może dojść do uszkodzenia wątroby.

Należy bezzwłocznie jechać do szpitala, jeśli malec zażyje leki na nadciśnienie (grozi to zatrzymaniem akcji serca), aspirynę (może spowodować krwotok wewnętrzny) lub paracetamol (przyjęcie dawki większej od zalecanej może doprowadzić do uszkodzenia wątroby).

Raczej nie powinna zaszkodzić mu jedna pigułka antykoncepcyjna. Jeśli smyk spałaszował ich więcej, trzeba poradzić się lekarza. Jedź

z nim do szpitala zawsze, gdy nie wiesz ile tabletek połknął i jakiego rodzaju są to leki.

Zobacz też:

Co robić, gdy dziecko włożyło koralik do nosa?

Co robić, gdy dziecko połknęło jakiś przedmiot?

Co robić, gdy dziecko zostało porażone prądem?

Reklama

napisane na podstawie tekstu autorstwa Magdaleny Sych/Poradnik Domowy