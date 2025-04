Aby pomóc sobie w skoncentrowaniu się na zdolnościach Twojego dziecka, spróbuj tego: w lewym dolnym rogu kartki papieru wypisz wszystkie uzdolnienia Twojego dziecka, wszystko, co Twoje dziecko dobrze robi. Nie oszukuj! Możesz nawet rozpisać te zdolności w skali od 1 do 10, gdzie 1 znaczy „w porządku”, a 10 „znakomicie”.

W prawym dolnym rogu tej samej kartki papieru wypisz wszystkie rzeczy, które dziecko lubi robić. Skonfrontuj obie listy, porównując lubiane czynności ze zdolnościami, które są przy nich przydatne.

Odkryjesz, że dziecko dąży do aktywności odpowiadających jego uzdolnieniom. Samo nastawia się na sukces. Jako jego rodzic możesz pomóc mu zwiększyć szanse na odniesienie sukcesu, po prostu umożliwiając mu uprawianie aktywności, do których przejawia uzdolnienia. Gdy dziecko dzięki nim nauczy się więcej, będzie tym samym szlifowało swoje zdolności. To z kolei doprowadzi do jeszcze większych sukcesów.

Nieustannie rosnące umiejętności Twojego dziecka

Dziecko potrafiące szybko biegać może zainteresować się takim sportem jak piłka nożna, gdzie umiejętność szybkiego biegania jest przydatna. Tam nauczy się dryblować piłką. Dzięki ćwiczeniom nauczy się szybko biegać z piłką przy nodze. Tak długo, jak jego doświadczenia z piłką nożną pozostaną pozytywne, będzie rozwijać swoje piłkarskie umiejętności.

Kształtowanie pozytywnych cech osobowości

Cechy osobowości to przymioty czyniące dziecko tym, kim jest. Czy jest aktywne? Czy jest dobrze zorganizowane? Czy lubi się uczyć? Te cechy w dużej mierze pokrywają się z tymi, które wymieniłabyś jako swoje zalety w podaniu o pracę. Dziecko, które wykazywało jakąś aktywność, ale nagle przestało chcieć ją uprawiać, mogło przeżyć negatywne doświadczenie, którego nie jesteś świadoma.

Porozmawiaj z dzieckiem, zadając ogólne pytania. Następnie wypytaj nauczycieli, instruktorów i innych rodziców.

Chociaż Twoje dziecko ma naturalne predyspozycje do przejawiania tych cech, można je w nim kształtować i przywracać. Źle zorganizowane dziecko da się nauczyć umiejętności, dzięki którym w jego życiu zapanuje porządek. Dziecko nielubiące czytać można nauczyć lepiej czytać, zachęcając je interesującą lekturą, tak by nauczyło się lubić czytanie. Dziecko, które często się spóźnia, można nauczyć umiejętności planowania czasu, dzięki której będzie gotowe o właściwej porze.

