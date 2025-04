Przyjęcia to dla przedszkolaka i ucznia podstawówki piekielnie ważna sprawa. I nie zawsze prosta… Martwisz się, że dziecko nie dostało zaproszenia na urodziny kolegi? Przykro ci, że jest takie rozżalone? Podpowiadamy, jak mu pomóc!

1. Daj dziecku możliwość wygadania się

Przede wszystkim daj się malcowi wygadać: niezależnie od powodów takiej sytuacji ma prawo być rozżalony. Pociesz, wytłumacz, że nie da się zaprosić wszystkich do małego mieszkania czy niewielkiej sali zabaw. Staraj się poprawić mu humor, np. tego dnia, kiedy odbywa się impreza dla dzieci, zabierz go w jakieś fajne miejsce. Niech i on ma o czym mówić rówieśnikom!

2. Poszukaj przyczyny takiego stanu rzeczy

Spróbuj się zorientować, czy nie kryje się za tym pewien problem. Zwłaszcza gdy widzisz, że dziecko stale jest pomijane lub zostało pominięte jako jedyne. Malec może być odrzucany przez grupę, bo np. jest nieśmiały, albo przeciwnie, próbuje narzucać swoje zdanie. Porozmawiaj z dzieckiem o kolegach. Podpytaj też panie w przedszkolu, jak twoja pociecha radzi sobie w grupie.

3. Nie dobijaj smyka

Jeśli maluch sam zapracował na brak zaproszenia, nie mów rzeczy w stylu: „Dobrze ci tak”. To nie pomoże. Nie wzmacniaj jego poczucia krzywdy.

na podstawie tekstu autorstwa Beaty Turskiej/Mamo to ja