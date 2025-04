Po całym pracowitym dniu z maluchem marzysz o chwili wytchnienia, gdy wreszcie położysz go spać. Czy jesteś złą mamą? Absolutnie nie! Po prostu potrzebujesz choćby chwili dla siebie, to normalne. Co zatem zrobić, jeśli dziecko kompletnie nie chce zasnąć? Może to być bardzo frustrujące. Pamiętaj jednak, by się nie denerwować, twój stres wcale nie uspokoi malca, a wręcz przeciwnie. Zanim więc zaczniesz rozpaczać na swoją bezradność, sprawdź wszystkie przyczyny, przez które dziecko nie chce spać. A może ich być naprawdę wiele...

Dlaczego dziecko nie chce spać?

1. Jest mu za zimno lub za gorąco

Temperatura w pokoju dziecka powinna oscylować w granicach 20-22 stopni Celsjusza. W nocy może być nieco niższa. Natomiast temperatura poniżej 18 stopni lub powyżej 25 może być niekomfortowa.

2. W pokoju jest zaduch

Przed snem warto porządnie wywietrzyć pokój dziecka. Pewnie nieraz sama odczuwałaś ból głowy po nocy w nieprzewietrzonym pomieszczeniu. Podobnie może wpływać ono na dziecko.

3. Za mało przebywało na powietrzu

Gdy dziecko jest mniejsze, warto codziennie chodzić na spacery z dzieckiem w wózku. Gdy już samo chodzi, powinno choć trochę pospacerować. W ten sposób dotleni się i będzie lepiej funkcjonować, a wieczorem zwyczajnie szybciej poczuje się senne i bez kłopotów zaśnie.

4. Miało za mało ruchu w ciągu dnia

Dzieci mają mnóstwo energii. Jeśli jej nie zużyją w ciągu dnia, wieczorem zamiast zmęczenia, czują rozdrażnienie. A wtedy sen w ogóle nie chce przyjść.

5. Przed snem nie ma czasu na wyciszenie

Zastanów się, czy przygotowujesz dziecko do snu. Po kąpieli możesz już nieco przyciemnić światło, ściszyć ton głosu, a zamiast wesołych zabaw zaproponować czytanie książeczki lub opowiedzenie bajki. W pozostałej części domu również nie powinien panować wówczas hałas.

6. Brak regularnych pór spania

W zasypianiu bardzo pomagają dziecku codzienne rytuały. Jeśli ich nie stosujesz, dziecko nigdy nie wie, kiedy będzie czas na spanie, a kiedy na zabawę i zawsze może się buntować.

7. Ma zatkany nos

To bardzo utrudnia oddychanie. Z zatkanym noskiem dziecko nawet gdy będzie mocno zmęczone, nie będzie potrafiło spokojnie zasnąć.

8. Uwiera je ubranko

Sprawdź, czy gdzieś nie wystaje metka, czy suwaczek z tyłu nie wcina się w skórę dziecka albo czy jakaś część ubranka nie jest zbyt ciasna. To poważne przeszkody w zasypianiu!

9. W pokoju jest zbyt jasno

Zdrowy sen to taki, gdy nic nie rozprasza dziecka. Jeśli w pokoju jest zbyt jasno, może się ono budzić i nerwowo szukać rodziców.

10. Nie jest zmęczone

A może spało za długo rano lub w ciągu dnia? Nie możesz zmuszać dziecka do spania, gdy zupełnie nie jest zmęczone. To od ciebie zależy, jak spędzi dzień i czy faktycznie wieczorem poczuje oczekiwaną senność.

11. Czuje głód

Nie próbuj kłaść dziecka spać bez kolacji. Jeśli tak zrobisz, na pewno da ci znać, najczęściej głośnym płaczem, że sen to wcale nie jest to, czego w danej chwili oczekuje i potrzebuje.

12. Coś je boli lub przeszkadza

Może wychodzą mu ząbki, boli je brzuszek lub ma mokrą pieluszkę. Wyeliminuj te niedogodności lub chociaż spróbuj uśmierzyć ból, a dziecku będzie łatwiej zasnąć.

13. Nie czuje się bezpiecznie

Przed snem ucałuj dziecko, przytul, pobądź z nim trochę, zanim zostawisz samo w pokoju. Nie licz na to, że wystarczy położyć je w łóżeczku, powiedzieć "dobranoc" i wyjść.

