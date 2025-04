Fot. Fotolia

Argumenty, dotyczące tego, że warzywa i owoce zawierają wiele witamin, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu nie są w stanie przekonać naszych pociech do ich jedzenia. Co zatem zrobić, aby owoce i warzywa znajdowały się w codziennej diecie dzieci, a ich jedzenie było przyjemnością nie koniecznością?

Reklama

Metoda autorytetu - przekonaj dziecko, że jego idole kochają warzywa!

Jednym ze sprawdzonych sposób jest „metoda autorytetu”. Polega ona na przekonaniu naszych dzieci, że ich ulubieni bohaterowie mają dużo energii do zabawy dzięki jedzeniu posiłków zawierających warzywa i owoce.

Oglądając wspólnie bajki, czytając książki zwracajmy uwagę na sytuacje, w których główny bohater sięga właśnie po tego typu produkty.

Zobacz także: Co spakować dziecku na II śniadanie?

Przygotowanie posiłków z warzyw może być zabawą

Przygotowywanie posiłków zamieńmy w zabawę! Postarajmy się aby posiłki nie tylko smakowały, ale samym wyglądem zachęcały do skosztowania. Użyjmy wyobraźni przygotowując nawet zwykłą kanapkę. Na wierzch połóżmy plasterek żółtego sera, z rzodkiewki zróbmy oczka a ze szczypiorku uśmiechniętą buźkę. Na talerzu ułóżmy prawdziwą łąkę - liście sałaty, ćwiartki pomidorków ułożone w kwiatki, serpentynę z ogórka lub marchewki. Tak wyglądającej kanapce nie oprze się żadne dziecko.

Zachęć dziecko do pomocy w kuchni

Wspólne gotowanie także może pomóc w rozwiązaniu problemu. Dziecko z chęcią zje posiłek (nawet ten, w którym znajdują się warzywa) jeśli będzie zaangażowane w jego przygotowanie. Pozwólmy dzieciom pomagać w najdrobniejsze pracach kuchennych, postarajmy się aby miały poczucie, że właśnie dzięki ich pracy posiłek jest tak smaczny.

Reklama

Jak podawać dziecku warzywa, by były dla niego atrakcyjne?

Soki, to również porcja warzyw i owoców. Najlepiej przygotować je własnoręcznie w domu, wyciskając ze świeżych produktów. Mamy wtedy pewność co podajemy naszym dzieciom. Dobrym pomysłem jest także, wrzucenie dziecku do szkolnego plecaka chrupiących słupków marchewki, soczystych paseczków papryki czy kilku pomidorów koktajlowych. Z pewnością umilą II śniadanie.

Jemy przede wszystkim oczami, dlatego warto zadbać o ładne podanie warzyw, które będą wtedy z pewnością bardziej smakować.

Musimy pamiętać, że dzieci przekonują się do nowego smaku dopiero po trzykrotnym skosztowaniu produktu, nie przejmujmy się więc jeśli pierwsza próba nie zakończy się sukcesem.

Źródło: Materiały prasowe Media Forum/ bj

Zobacz także: Dlaczego owoce i warzywa są ważne w codziennej diecie dziecka?