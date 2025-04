1. Kiedy dziecko powinno wyjechać po raz pierwszy?

To zależy od tego, jakie jest twoje dziecko. Z pewnością lepiej przystosuje się samodzielny malec, który potrafi sam umyć się, ubrać i posłać łóżko, niż dziecko przez wszystkich wyręczane...

2. Gdzie wysłać? Daleko czy blisko?

Pierwszy raz lepiej nie wysyłać dziecka zbyt daleko. Świadomość, że rodzice w każdej chwili mogą przybyć na ratunek, zapewni mu poczucie bezpieczeństwa. Ty również będziesz spokojniejsza.

3. Jak dodać odwagi?

Przed wyjazdem dużo rozmawiaj z dzieckiem o czekających je atrakcjach: wycieczkach, konkursach, zabawach na śniegu. Wspomnij też o posiadanych przez pociechę umiejętnościach, którymi może zaimponować rówieśnikom. Z młodszym dzieckiem warto również przećwiczyć pewne codzienne czynności: słanie łóżka, czy składanie ubrania.

4. Czy mówić o trudnościach?

Tak, dziecko powinno być świadome chociażby tego, że z życiem na wyjeździe wiążą się też pewne obowiązki. Trzeba np. słuchać wychowawcy, przestrzegać ciszy nocnej, trzymać się blisko grupy. Koniecznie uprzedź także pociechę, że na początku może trochę tęsknić za domem. Gdy dziecko będzie wiedziało, czego się spodziewać, znacznie łatwiej zniesie ewentualne niedogodności.

5. Jak złagodzić tęsknotę?

Dobrze, gdy maluch może jechać na zimowisko z rodzeństwem czy przyjacielem. Ale otuchy mogą też dziecku dodać twoje telefony czy ukochana przytulanka.

6. Co robić w razie kryzysu?

Jeśli dziecko dzwoni do domu z prośbą o zabranie go z zimowiska, nie wpadaj w panikę. Być może jest to tylko chwilowe załamanie spowodowane jakimś drobnym wydarzeniem. Najlepiej pozwól się smykowi wyżalić, powiedz coś krzepiącego i od razu skontaktuj się z wychowawcą. Jeżeli usłyszysz, że jest na ogół wesoły, odczekaj dzień i zatelefonuj do dziecka. Jeśli nadal stanowczo się domaga, żeby po nie przyjechać, lepiej je zabrać.

7. Ile kieszonkowego?

Na dwutygodniowy wyjazd maluch powinien dostać ok. 50–100 zł. Taka kwota zazwyczaj wystarcza na łakocie i pamiątki.

8. O co spytać organizatora?

Czy zgłosił wypoczynek do kuratorium oświaty i czy ma fachową kadrę pedagogiczną. Także o to, czy na miejscu została zapewniona właściwa opieka lekarska, jakie dzieci będą miały warunki mieszkaniowe, czy zaplanowano ciekawe zajęcia. Pamiętaj też, że organizator przed wyjazdem powinien zlecić policji badanie stanu technicznego autokaru oraz trzeźwości kierowcy.

9. Kiedy działać szybko?

Bywa, że dziecko skarży się na złe warunki bytowe na zimowisku. Albo twierdzi, że nie ma żadnych atrakcji i dzieciaki biegają samopas. W takiej sytuacji od razu ruszaj w drogę i na własne oczy zobacz, w jakich warunkach pociecha wypoczywa.

10. Na co uczulić dziecko?

Ważne, by dziecko wiedziało, jak się przeciwstawić, gdy ktoś np. dotyka je lub wciąga w rozmowy w taki sposób, że synka czy córkę to krępuje. Naucz pociechę, jak może stawiać opór i że zawsze musi ci o tym powiedzieć.

napisane na podstawie tekstu Anny Leo-Wiśniewskiej/Pani Domu