Barbie, najbardziej znana lalka na świecie, która przez ostatnie 60 lat wykonywała niemal każdy możliwy zawód, z okazji Dnia Dziecka zapytała polskie maluchy o ich marzenia związane z przyszłością. Okazuje się, że dziewczynki i chłopcy wcale nie pragną być wpływowymi biznesmenami czy superbohaterami, a marzą o byciu lekarzami, policjantami, strażakami i nauczycielami. Co ciekawe, tylko 1% dzieci odpowiedziało: "chcę być jak mama lub tata".

Niewiele jest zawodów, których w niemal 60-letniej karierze nie wykonywała lalka Barbie. Dlatego dziś z pełną odpowiedzialnością i z najbogatszym na świecie CV mówi do wszystkich dzieci: możesz być, kim chcesz. Wystarczy uruchomić wyobraźnię i pozbyć się wszelkich ograniczeń.

Badanie przeprowadzone przez grupę badawczą Ipsos na zlecenie marki Barbie* pokazuje, że polskie dzieci w wieku od 3 do 9 roku życia spośród zawodów marzeń najczęściej wybierają te znane im z codziennego życia. Bohaterami dla maluchów są zatem: lekarze (20% badanych), strażacy (18%), policjanci (15%) i nauczyciele (8%). Warto zauważyć, że zaledwie 1% dzieci stwierdza, że chciałyby "być jak mama czy tata".

Wyniki badania wskazują także, że dużą rolę w dziecięcej wizji przyszłości odgrywają zawody artystyczne. Takie marzenia wymienia 20% wszystkich ankietowanych dzieci. Te pragnienia są jednak dużo silniejsze wśród dziewczynek. Aż 40% z nich (w wieku od 6 do 9 roku życia) widzi się między innymi na scenie lub wybiegu. W marzeniach królują więc piosenkarki (19%), tancerki i baletnice (17%), modelki (5%), aktorki (4%) oraz malarki i projektantki mody (po 3%).

Wzorce wśród dzieci bardzo często kształtuje otoczenie, dlatego niezwykle ważne jest odpowiednie pobudzanie ich wyobraźni na co dzień, pokazywanie im różnych stylów życia i sposobów myślenia, także poprzez zabawę. Szczególnie w Dniu Dziecka warto zastanowić się, czy podarowana zabawka stwarza taką możliwość.

Oprócz wzorów, dla dzieci ważna jest wolność marzeń oraz fakt, że nie stawia się im ograniczeń. Istotne jest, by nie mówić, że coś nie jest dla nich – nie klasyfikować "to nie jest dla chłopców" czy "dziewczynkom nie wypada...". Badanie "Barbie Możesz być kim chcesz" doskonale obrazuje tę wolność, która przejawia się dziś w marzeniach niektórych dziewczynek, które pragną zostać lekarzami, strażakami, informatykami, architektkami czy inżynierami. Warto stymulować wyobraźnię dzieci poprzez zabawę lalkami i wcielanie się w różne role. Po pierwsze, buduje to pewną bezpieczną sferę wolności: "moja lalka jest inżynierem, buduje domy dla innych i to zaczyna mi się wydawać ciekawe". Po drugie – zabawa może pobudzać edukacyjnie: "skoro moja lalka już ma budować te domy, to jak się je właściwie buduje, mamo?". Po trzecie, dzieci mogą poznawać różne style życia, co otwiera je na świat i poszerza ich horyzonty: "moja lalka projektuje domy i może podróżować po świecie, by szukać inspiracji do nowych projektów dla swoich klientek-księżniczek". Dziewczynka sama z siebie niekoniecznie nauczy się podstaw architektury wnętrz, ale skoro jej lalka robi tak wyjątkowe rzeczy... wówczas jej samej też nic nie powstrzyma!