Lato to doskonała pora roku, by maluch przebywał dużo na świeżym powietrzu i przyswoił porządną dawkę witaminy D, tak potrzebnej mu do prawidłowego rozwoju. Jednak słońce emituje nie tylko dobroczynną witaminę, lecz także szkodliwe promieniowanie, dlatego zanim wyjdziesz z dzieckiem na dwór latem, powinnaś zatroszczyć się od odpowiednią ochronę malucha przed słońcem. Warto także pamiętać o ochronie przed komarami, które potrafią być uciążliwe, zwłaszcza jeśli wybieracie się nad wodę. Jak zapewnić dziecku bezpieczeństwo w letnie dni?

Reklama

Chroń skórę dziecka przed słońcem

Wydaje się oczywiste, prawda? Jednak na wakacjach czasem zdarza nam się o tym zapominać. Musimy pamiętać, że w upalne dni nie należy przebywać z dzieckiem na pełnym słońcu w godzinach największego nasłonecznienia, tj. między 11 a 16, a nakrycie głowy w postaci czapeczki z daszkiem lub kapelusika to rzecz, którą obowiązkowo musimy zabrać na każdy, nawet krótki spacer. Większość z nas, rodziców, wie także, że malucha przed wyjściem na słońce trzeba posmarować kremem z filtrem. I tu nie jest już tak prosto, bo jak wybrać odpowiedni krem dla dziecka? Przede wszystkim sięgnij po kosmetyk, który jest przeznaczony specjalnie dla dzieci. Będziesz miała pewność, że nie zawiera składników nieodpowiednich dla delikatnej skóry malucha. Zwróć uwagę na skład kosmetyku – sprawdź, czy nie ma w nim parabenów, barwników i alkoholu oraz czy produkt został przebadany dermatologicznie i jest hypoalergiczny, tak jak krem do opalania Chicco.

Fot. Materiały prasowe

Wybierz produkt, który zapewnia największą ochronę przed promieniami UVA i UVB, czyli SPF 50+. To bardzo ważne, bo skóra niemowlęcia jest nawet 5 razy cieńsza niż skóra dorosłego człowieka, dlatego potrzebuje wyjątkowej ochrony. Dodatkowym atutem będzie wodoodporność kosmetyku – kiedy brzdąc będzie pluskał się w wodzie, ty będziesz spokojna, że nie grożą mu poparzenia spowodowane słońcem. Pamiętaj jednak, by po wyjściu dziecka z wody i osuszeniu go ręcznikiem nałożyć krem ponownie. Jeśli twój brzdąc skończył już rok, możesz wybrać bardzo wygodną formułę sprayu do opalania SPF 50+ marki Chicco.

Zadbaj o wzrok dziecka

Okulary przeciwsłoneczne to modny gadżet dla nieco starszych dzieci – w tym jakże popularnym wśród rodziców przekonaniu są aż dwa nieprawdziwe stwierdzenia. Po pierwsze – okulary przeciwsłoneczne to nie gadżet, tylko niezwykle ważny przedmiot, który ma chronić wzrok. Po drugie – wzrok dziecka trzeba chronić już od pierwszych dni życia. Dlatego właśnie kupowanie tanich, plastikowych okularów z bazarku jest nie tylko nieopłacalne, ale także niebezpieczne dla oczu malucha. U noworodków soczewka oka jest tak przejrzysta, że do siatkówki dociera 90% promieni UVA i 50% promieni UVB, a tanie okulary z plastikową soczewką nie mają filtrów, przez co rozszerzona źrenica dziecka pochłania jeszcze więcej szkodliwych promieni, co może doprowadzić do poważnych uszkodzeń oka. Co więcej, plastik, z którego wykonane są oprawki jest sztywny, a więc okulary łatwo zniszczyć. Pod wypływem słońca plastik mocno się nagrzewa, co nie jest bezpieczne dla delikatnej skóry twarzy maluszka. Co zatem zrobić? Najlepiej wybrać dla dziecka porządne okulary z soczewką, która zawiera filtr UVA i UVB w kategorii 3 (najwyższa ochrona przeciwsłoneczna).

Fot. Materiały prasowe

W najnowszej kolekcji Chicco znajdziesz okulary zapewniające 100% ochrony przed promieniami słonecznymi dla maluchów w każdym wieku. W dodatku wszystkie soczewki z najnowszej kolekcji okularów Chicco wykonane są z poliwęglanu, który jest odporny na uderzenia, złamania i zarysowania, a oprawki są miękkie i elastyczne, dlatego nie musisz się martwić, że maluch zniszczy je podczas zabawy.

Chroń dziecko przed ugryzieniami komarów

Chyba wszyscy doskonale wiemy, jak uciążliwe potrafią być te owady i jak nieprzyjemne ślady potrafią zostawić na ciele, zwłaszcza na delikatnej skórze dziecka. Dlatego większość rodziców, wybierając się z dzieckiem na spacer do lasy, parku czy nad wodę, bierze ze sobą dobry środek odstraszający komary. Czy jednak jesteś pewna, że środek, który wybrałaś dla dziecka jest bezpieczny? Zanim kupisz preparat odstraszający owady, sprawdź, czy w jego składzie nie ma DEET, substancji, która w zbyt dużych ilościach może być szkodliwa dla układu nerwowego człowieka. Jak wykazały badania przeprowadzone na zlecenie Komisji Europejskiej, DEET może być niebezpieczny dla najmłodszych, dlatego zabronione jest używanie tej substancji w produktach przeznaczonych dla dzieci poniżej 2. roku życia. Nie zaleca się także stosowania jej w preparatach dla dzieci, które nie ukończyły 12 lat. Aby mieć pewność, że twój maluch będzie bezpieczny zarówno przed ukąszeniami owadów, jak i działaniem szkodliwych substancji, sięgnij po preparat przygotowany z myślą o najmłodszych i przebadany dermatologicznie.

Fot. Materiały prasowe

Produkty z nowej linii środków odstraszających owady Chicco są przeznaczone specjalnie dla niemowląt już od 3. miesiąca życia, starszych dzieci, a także kobiet w ciąży. Zawierają Citrodiol, wyciąg z australijskiego gatunku eukaliptusa, który jest jednym z najpopularniejszych w świecie, naturalnych, skutecznych składników stosowanych w tego typu preparatach. Produkty z linii odstraszającej komary zostały przebadane dermatologicznie, nie zawierają alkoholu, barwników, parabenów ani DEET.

W ofercie Chicco środki przeciw owadom znajdziesz w trzech formach – jako roll on, poręczny, niewielkich rozmiarów żel z wygodnym dozownikiem oraz spray, który można aplikować nawet trzymając butelkę do góry dnem. A co jeśli nie udało się zapobiec ugryzieniu i na skórze malucha pojawił się już czerwony, swędzący ślad? Dyskomfort spowodowany ugryzieniem zmniejszysz, używając łagodzącego sztyftu po ukąszeniu Chicco. Preparat ma ładny, delikatny zapach, nie pozostawia tłustego filmu i nie zawiera amoniaku. Jego głównym składnikiem jest ekstrakt z drzewka pieprzowca Zanthoxylum, który szybko łagodzi świąd i podrażnienie.

Reklama

Jeśli będziesz pamiętać o tych kilku prostych zasadach, podczas wakacji ty i twoje dziecko będziecie mogli skupić się tylko na czerpaniu radości z czasu spędzonego z rodziną.