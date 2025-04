Wymarzony samochodzik, bluzka z wizerunkiem bajkowej postaci, lalka czy telefon komórkowy - dzieci coraz wcześniej zaczynają odczuwać potrzebę posiadania tego, co jest modne. Dowiedz się, jak reagować na takie żądania!

Skąd bierze się potrzeba posiadania u dzieci?

Już przedszkolaki pragną mieć te same rzeczy, które posiadają rówieśnicy, ponieważ nie chcą niczym różnić się od swoich kolegów. Większość rodziców ulega tym modom z obawy, że w przeciwnym razie dziecko poczuje się w grupie kimś gorszym.

Choć w pewnym sensie nie ma w tym nic złego, cała sztuka tkwi w zachowaniu umiaru. Bo jeśli będziesz ulegać dziecku za każdym razem, ono z roku na rok coraz bardziej będzie obciążać twój portfel...

Kiedy ulegać prośbom dziecka?

Możesz sobie na to pozwolić w chwili, w której dysponujesz zapasem gotówki, dzięki czemu ten wydatek nie uszczupli to domowego budżetu. Dodatkowo na korzyść dziecka przemawia fakt jeśli to, co chce mieć, nie kosztuje krocia. W innych przypadkach zastanów się, czy drogi gadżet jest maluchowi naprawdę potrzebny.

Gdy dziecko chce mieć to, co ma również koleżanka lub kolega pamiętaj, że nie ma w tym nic złego. W tym wieku maluchy bardzo często wzajemnie się naśladują - to sprawia, że czują się przynależne do grupy.

Kiedy powinnaś kategorycznie powiedzieć "nie"?

Powiedz tak wtedy, gdy naprawdę sytuacja finansowa nie pozwala ci na dodatkowy wydatek. W takiej sytuacji możesz obiecać dziecku, że upragniony gadżet dostanie na urodziny. Jeśli jednak nie masz pewności, że będzie cię na niego stać, niczego nie obiecuj.

Warto wyrazić swój sprzeciw również w sytuacji, gdy nie podoba ci się to, co chciałby dostać malec. Kupowanie petard czy gier komputerowych zawierających sceny przemocy z pewnością przyniesie więcej szkody niż pożytku.

