Zainteresowanie dziecięcymi sesjami zdjęciowymi rośnie

„Od kilku lat można obserwować rosnące zainteresowanie sesjami fotograficznymi dla dzieci w każdym wieku. W dobie wykonywania pociechom setek niekoniecznie dobrych technicznie zdjęć, coraz więcej osób zaczyna zwracać uwagę na ich jakość. Rodzice chcą dla swojego dziecka czegoś wyjątkowego. Profesjonalne fotografie zwracają uwagę nie tylko najbliższych członków rodziny – dla których każde zdjęcie dziecka jest po prostu ładne – wielu osobom zależy, żeby zdjęcia ich maluchów miały artystyczne walory, były starannie dopracowane i po prostu piękne. Aby były cudowną pamiątką także dla następnych pokoleń” – mówi Magdalena Głodek, fotograf na co dzień pracujący z dziećmi.

Tego samego zdania jest Kasia Puwalska, prowadząca swoje studio w Sopocie. Podpowiada, że sporo zapytań otrzymuje od osób, które sesję fotograficzną dla dzieci chcą sprezentować komuś bliskiemu. To doskonały pomysł na prezent zarówno z okazji kolejnych urodzin dziecka, jak i z okazji samych narodzin – na taką formę upominku w postaci sesji noworodkowej mogą zdecydować się chociażby współpracownicy świeżo upieczonego rodzica. To zdecydowanie ciekawszy pomysł niż zabawka, których maluch ma już zapewne mnóstwo.

Anna Bober prowadząca studio Niezapominajka w podwarszawskiej miejscowości Łazy dodaje: "Zainteresowanie jest wyjątkowo duże! I rośnie z miesiąca na miesiąc. Rozpoczynając pracę z dziećmi i rodzinami wiele osób pytało z powątpiewaniem, czy z tego można wyżyć. Tak, już te cztery lata temu, wchodząc na rynek fotografii dziecięcej było nieźle. Teraz pracuję na półtora etatu a i tak często nie jestem w stanie przyjąć wszystkich zleceń. Mimo dostępności świetnego sprzętu fotograficznego w przystępnej cenie, profesjonalnie wykonane zdjęcia swoich skarbów mają coraz większą rzeszę zwolenników".

Przygotowanie dziecka do sesji zdjęciowej

Noworodkowi wystarczy stworzyć komfortowe warunki do… smacznego snu. Z nieco starszym dzieckiem warto porozmawiać o tym, jak będzie wyglądała sesja, a także oswoić je z samym fotografem. W przeciwnym razie – zwłaszcza, jeśli dziecko na co dzień niezbyt chętnie pozuje do zdjęć – miło zapowiadająca się zabawa skończy się krzykiem i płaczem.

„Maluszków nie trzeba specjalnie przygotowywać do sesji. Proszę rodziców jedynie o to, by przed spotkaniem nie smarowali dzidziusia tłustą oliwką/kremem i nie zakładali obcisłych skarpetek, które zostawiają na nóżkach ślady po gumeczkach. Spotykamy się rano, kiedy dzieci są wypoczęte i nie mają w sobie nagromadzonych emocji z całego dnia. Fotografowanie przebiega na ogół spokojnie i w radosnej atmosferze. Dobry humor to podstawa udanych zdjęć. Mamy też czas na przewijanie i karmienie. Z kilkulatkami i nastolatkami warto przed sesją ustalić ubiór oraz ewentualne rekwizyty, takie jak ukochany miś maluszka lub gitara nastolatka, by zdjęcia jak najbardziej odzwierciedlały naturę fotografowanej osoby” – mówi Magdalena Głodek, która często dojeżdża do swoich klientów. To szczególnie ważne w przypadku bardzo małych dzieci, które nigdzie nie czują się tak dobrze, jak w domu.

„Podczas każdej sesji przygotowujemy kilka różnych rodzajów stylizacji dla fotografowanych maluszków. Posiadamy przebogaty zbiór gadżetów z których rodzice mogą wybrać to, co najbardziej im się podoba – od koszyczków, poprzez dodatki takie jak czapeczki, opaski z kwiatuszkami, spódniczki tutu dla dziewczynek i wełniane spodenki dla chłopców” – dodają Joanna i Magda ze Studia MILKart.pl

Jak wygląda dziecięca sesja zdjęciowa?

Zapewne każdy fotograf stwierdzi, że praca z dziećmi to zarówno ciekawe doświadczenie jak i – niekiedy – szalenie trudna sprawa. Dzieci potrafią być rozkoszne, ale potrafią też głośno manifestować swoją niechęć do tego typu przedsięwzięć.

„W sesjach z dziećmi liczy się odpowiednie podejście fotografa do maluchów. Duży aparat, obiektywy, ze wszystkich stron błyskające lampy i inny sprzęt fotograficzny nie wyglądają na pierwszy rzut oka zbyt przyjaźnie, dlatego trzeba zadbać o komfortową i bezstresową atmosferę. Na pewno dzieci łatwiej fotografować w ich domowym środowisku, niż w studio – lepiej się tam czują, nie wstydzą się, a przez to są bardziej naturalne. Z reguły jednak po kilku minutach sesji większość maluchów odnajduje się w nowej sytuacji, potem jedynym ograniczeniem jest krucha cierpliwość dzieci – przecież ile można pozować przed obiektywem?” – mówi Maciej Repecki, który z aparatem kursuje od Zamościa po Warszawę.

Fotografowanie dorosłych a fotografowanie dzieci – różnice

„To całkowicie różne typy sesji. Sesji z półrocznym dzieckiem nie można porównać do czegokolwiek innego, to zupełnie inne doświadczenie. Praca ze starszymi dziećmi bardziej przypomina już pracę z dorosłymi, jednak i tutaj jest wiele różnic – inna atmosfera, sposób komunikowania poleceń, podejście” – mówi Maciej Repecki. I dodaje: „dzieci mają zdecydowanie mniej cierpliwości od dorosłych i czasem zachowują się dużo mniej przewidywalnie… co bywa ogromną zaletą!”

Joanna i Magda ze studia MILKart.pl zgodnie stwierdzają, że praca z dziećmi to najtrudniejszy rodzaj fotografii portretowej. „Dzieci nie podporządkowują się podczas sesji życzeniom fotografa – to fotograf musi podporządkować się potrzebom dziecka. W czasie sesji noworodkowej i niemowlęcej jej rytm jest całkowicie dostosowany do rytmu dziecka – zawsze musi znaleźć się czas na karmienie, odpoczynek i przytulenie do mamy”.

Potwierdzają to doświadczenia Maćka: „Kiedyś podczas sesji kilkuletnia dziewczynka nie pozwoliła sobie zrobić zdjęcia bez mamy. Nie pomagały żadne prośby, ani próby przekupstwa – mama musiała być. Innym razem podczas sesji, maluszek spał sobie w najlepsze, a nasze stanowisko zaczęło nagle szybko moknąć... Już wiem, że trzeba pomyśleć o sprytnym ukryciu pieluchy.

Jeśli chodzi o starsze dzieci, te zwykle można zainteresować profesjonalnym sprzętem fotograficznym. „Nie spotkałam dziecka, które boi się aparatu. Dzieci są fotografowane niemal cały czas... Prawdą jest, że niektóre kilkulatki czują przesyt – jednak nawet te, które zazwyczaj uciekają sprzed obiektywu rodziców, inaczej zachowują się w obecności osoby im nieznanej. Są zainteresowane sprzętem fotograficznym i rekwizytami. Nawet niemowlęta z zaciekawieniem patrzą na to, co się wokół nich dzieje” – mówi Magdalena Głodek. Podpowiada jednak, że będąc fotografem dziecięcym warto znać kilka dziecięcych piosenek… Wskazany jest także wysoki poziom dobrego humoru i gotowość do wygłupiania się – to często najlepszy sposób na to, by na twarzy dziecka zagościł szczery uśmiech, choć jak twierdzi Maciej Repecki – płacz także może wyjść na fotografii uroczo… – „Oczywiście nie pozwala się dziecku zbyt długo płakać” – poprawia się.

Dziecięca sesja zdjęciowa – terminy, ceny, czas sesji

Na sesję noworodkową koniecznie trzeba zapisać się jeszcze przed narodzinami – w przeciwnym razie możemy nie zdążyć z profesjonalnym utrwaleniem wizerunku słodkiego maluszka na fotografiach. Sesję zdjęciową kilkulatka najczęściej wykonuje się w przełomowych momentach, takich jak kolejne urodziny. Czas trwania sesji zależy przede wszystkim od cierpliwości dziecka, zazwyczaj od jednej do kilku godzin. Ceny sesji dla dzieci także są zróżnicowane – koszt wzrasta wraz z ilością odwiedzanych miejsc, a także ilością zdjęć. „W ofercie fotografii dziecięcej mogą się znaleźć: minialbum, kalendarz, fotoksiążka, płyta z nadrukiem, ręcznie wykonane etui na płytę, prezentacja multimedialna. Zakres dodatków zależy od wybranej opcji pakietowej” – mówi fotograf Kasia Puwalska.

"W cenie sesji, poza płytą ze zdjęciami z sesji, klienci mogą otrzymać odbitki, ekskluzywne fotoalbumy w różnorodnych oprawach, powiększenia, wydruki na płótnie gotowe do powieszenia na ścianę. Dużą popularnością cieszą się także albumy scrapbookingowe, tworzone przez uzdolnione polskie artystki tej sztuki oraz zdjęcia przenoszone na deseczki drewniane – w sam raz do powieszenia na ścianę, w mniejszych rozmiarach jako breloki do kluczy czy tez bombki na choinkę. Wachlarz produktów, które można wykonać przy użyciu zdjęć cały czas się powiększa" – dodaje Anna Bober prowadząca studio Niezapominajka.

Najciekawsze sesje dziecięce – jak się zainspirować?

Chyba najważniejszą zasadą, jaką powinna kierować się fotografia dziecięca jest dostosowanie aranżacji i pomysłów do temperamentu dziecka.

