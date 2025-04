Fot. Fotolia

Czy dzieciom nie smakuje zdrowa żywność?

Dzieci chętnie jedzą zdrowe warzywa, kiedy... nie wiedzą, że są one korzystne dla ich zdrowia, rozwoju, inteligencji. Jeśli chcemy zachęcić dzieci do jedzenia zdrowych potraw, to najlepiej nic im nie mówić na temat korzyści dla zdrowia i rozwoju, które niesie za sobą jedzenie tych potraw – tak twierdzą amerykańscy naukowcy.

Według badań przeprowadzonych przez Profesora Ayeleta Fishbacha z University of Chicago Booth School of Business, dzieci odrzucają wartościową żywność kiedy wiedzą, że je dla nich dobra, ponieważ gdy się o tym dowiadują, zakładają, że nie będzie ona smaczna.

W pracy zatytułowanej “Czy jesz kiedy jest to korzystne dla zdrowia, i jeżeli masz tego świadomość? - Zahamowania przedszkolaków wobec pragmatycznie postrzeganej żywności”, naukowcy Fishbach oraz Michal Maimaran z Kellogg School of Management w Northwestern University wykazują, że mówienie przedszkolakom o pomocnej roli, jaką może mieć dana żywność dla ich wzrostu czy też dla nauki czytania, zmniejsza u nich chęć do jedzenia tej żywności.

“Wygląda na to, że według przedszkolaków żywność nie może służyć dwóm celom i nie może być jednocześnie dobra dla ich zdrowa i wyjątkowo smaczna” stwierdził Profesor Ayeleta Fishbach. “Dlatego też mówienie im, że marchewka jest dobra np. dla rozwoju inteligencji powoduje w rzeczywistości u nich niechęć do jedzenia marchewki. Jeżeli chcesz, żeby dzieci jadły marchew, po prostu im ją podaj mówiąc, że jest smaczna, albo niczego więcej nie komentuj.”

Badacze przeprowadzili 5 doświadczeń z udziałem 270 przedszkolaków, podczas których opowiadali historyjki o dziewczynce, która miała coś zjeść i następnie podawali przedszkolakom posiłki, o których była mowa. W niektórych historyjkach dziewczynka była zainteresowana jedzeniem, ponieważ było dobre dla jej zdrowia, w innych dlatego, że było smaczne, a w jeszcze innych nie podawano żadnego powodu, dla którego była ona zainteresowana żywnością.

W każdym przypadku dzieci jadły więcej, kiedy nie podawano żadnego powodu lub kiedy stwierdzano, że dana żywność jest smaczna, niż kiedy uświadamiano im, że dana żywność była dobra dla ich zdrowia.

“Nasze badanie skupiło się na bardzo małych dzieciach i należy pamiętać, że starsze dzieci nie kierują się wyłącznie smakiem potraw przy podejmowaniu decyzji dotyczących tego co będą jeść, ze względu na większą samokontrolę, stwierdził Fishbach. „Z drugiej strony, większość z nas wie, że nastolatki gustują jedynie tylko w kilku różnych potrawach, więc może się okazać, że ich sposób myślenia jest podobny do tego, który występuje u młodszych dzieci”.

