Dekoracje do przedszkola i prace plastyczne z dyni możesz przygotować w kilka chwil, ale także zrobić z tego kreatywną zabawę na długi jesienny wieczór. Nie potrzebujesz nawet dyni samej w sobie - wykorzystaj kawałki waty i materiałów, filc, a także kolorowe kartki papieru oraz farbki. Zobacz, jak zrobić piękne prace plastyczne z motywem dyni.

Filc to bardzo uniwersalny i plastyczny materiał. Zrobisz z niego wiele ciekawych ozdób na każdą porę roku i każdą okazję. Możesz usztywnić gotową dekorację krochmalem albo podkleić pod spód karton. Dynie z filcu mogą być duże albo bardzo małe - wówczas możesz z nich zrobić ciekawą girlandę, a następnie wykorzystać jako jesienną dekorację na okno.

Jak zrobić dynie z filcu? Wytnij nierówne koła z filcu w różnych kolorach, a następnie dodaj do nich ciekawe halloweenowe miny - możesz je przygotować z filcu, farbki albo markera. Tak przygotowane dynie możesz przypiąć do sznurka przy pomocy drewnianych klamerek, a następnie powiesić na ścianie lub oknie albo przykleić na łatwej do usunięcia gumie montażowej typu patafix.

fot. Praca plastyczna z dyni/Adobe Stock, svetlana_nsk

Dynia materiałowa jest piękną i estetyczną dekoracją do domu, szkoły czy przedszkola. Pięknie będzie wyglądać na komodzie w sypialni, w centralnej części stołu, a także na półce z książkami. Taka dekoracja, choć wygląda na skomplikowaną, jest dość łatwa do przygotowania. Potrzebujesz kawałków materiału, jutowego lub ozdobnego złoconego sznurka oraz waty.

Najlepiej sprawdzi się do tego stary dziergany sweter albo kawałki sztruksu czy zamszu. Wytnij z niego okrąg, a następnie rozłóż go na płasko i połóż sporą ilość waty. Zawiń materiał tak, aby powstała kulka, a następnie zwiąż materiał mocną gumką recepturką.

Ostatni etap to obwiązanie zawiniątka sznurkiem w taki sposób, aby kula zaczęła przypominać dynię. Ozdoba jest gotowa, ale możesz jeszcze dodać jej nieco błysku, posypując dynię brokatem.

fot. Dynie praca plastyczna z materiału/Adobe Stock, Natasha

Do przygotowania kreatywnych prac plastycznych na jesień możesz wykorzystać także czyste i lekko podsuszone pestki dyni. Wystarczy, że przykleisz je na kawałek brystolu, tworząc wybrany kształt (wcale nie musi to być dynia). Następnie dowolnie udekoruj je farbkami, kolorowymi brokatami, pazłotkiem czy suszonymi liśćmi.

Tak przygotowana dekoracja może oczywiście zawisnąć w domu na lodówce czy oprawiona w ramce na ścianie, ale świetnie sprawdzi się także w przedszkolnej gablocie talentów.

fot. Dynia praca plastyczna z pestek/Adobe Stock, OlgaKhorkova

Dzieci uwielbiają przygotowywać różnego rodzaju wycinanki, wyklejanki, a także rysować czy malować. Świetnym pomysłem będzie więc zapewnienie maluchom odpowiednich materiałów, aby mogły puścić wodze fantazji i przygotować piękne, kreatywne, często nieoczywiste dynie.

Możesz przygotować wcześniej gotowe szablony, aby każdy mógł obrysować, a potem wyciąć idealną dynię, aby następnie udekorować ją wedle własnego uznania. Gotowe dynie oczywiście powinny zawisnąć na ścianie czy dedykowanej tablicy albo zostać rozstawione w sali (jeśli są to dekoracje trójwymiarowe).

fot. Dynia dekoracje w przedszkolu/Adobe Stock, silvia

Trójwymiarowa papierowa dynia to świetna dekoracja dziecięcego pokoju oraz sal w przedszkolu czy szkole. Najlepiej przygotować ją z grubego brystolu, ale takiego, który będzie łatwo się wyginał. Wytnij z pomarańczowego papieru dość grube paski, a następnie sklej ze sobą po jednej końcówce w taki sposób, aby powstał kształt promieni słonecznych.

Następnie połącz ze sobą pozostałe końcówki, tworząc kształt kuli. Teraz wystarczy ozdobić dynię według uznania i piękna, kreatywna ozdoba gotowa.

fot. Dynia praca plastyczna z papieru/Adobe Stock, Tatiana

Dynia zrobiona z balona to ciekawa ozdoba jesienna, ale trzeba uważać podczas jej tworzenia. Zbyt mocno nadmuchany albo za ciasno ściśnięty sznurkiem balon może po prostu pęknąć. Aby stworzyć taką dekorację, przygotuj kilka pomarańczowych balonów oraz jutowy sznurek średniej grubości.

Balon dobrze zawiąż, aby nie ulatywało z niego powietrze, a następnie owiń sznurkiem tak, aby powstał kształt dyni. Uważaj, nie rób tego zbyt ciasno. Gotową ozdobę możesz postawić na komodzie czy parapecie albo powiesić pod sufitem.

Aby ozdoba była bardziej trwała, możesz po owinięciu balona sznurkiem pokryć go w całości klejem i przykleić kawałki gazet albo ręcznika papierowego. Kiedy klej wyschnie, wystarczy przebić balon, żeby została piękna ozdoba z papieru.

fot. Praca plastyczna z motywem dyni/Adobe Stock, Юля Бурмистрова

