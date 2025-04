Jesień to pora roku, która sprzyja wykonywaniu kreatywnych prac plastycznych. Korzystamy wtedy z darów jesieni, przygotowując ludziki z kasztanów, a także wykorzystując inspiracje na to, co można zrobić z liści. Korale z jarzębiny, zwierzątka z żołędzi, a także jesienne bukiety, to tylko niektóre pomysły na kreatywne wykorzystanie skarbów.

Dynia to kolejny symbol jesieni - można ją wykorzystać nie tylko do przygotowywania potraw z dyni, ale również zabaw z dzieckiem. Stwórzcie razem dynię na Halloween, a potem wydrukujcie nasze obrazki do kolorowania i wypełnijcie je kolorami! Można do tego wykorzystać kredki lub farby, albo wylepić kolorowanki z dynią kawałkami plasteliny.

Dynia - kolorowanka do druku na Halloween

Dynia z wydrążonymi oczami i uśmiechem, czyli Jack-o'-lantern, to najbardziej znany symbol Halloween. Tego motywu nie brakuje więc w halloweenowych kolorowankach. 31 października zmieńmy znane pytanie na: „To jak? Psikus czy kolorowanka?”.

fot. Kolorowanka z dyniową wieżą/Adobe Stock, Igor Zakowski

Kot to inny symbol Halloween - oczywiście, najlepiej gdyby był czarny. Uwzględnijcie go w swoich artystycznych planach!

fot. Kolorowanka z dynią i kotem/Adobe Stock, Andrey1005

fot. Zabawna dynia na Halloween/Adobe Stock, azuzl

Dynia - kolorowanka do druku

Dyniowe motywy niekoniecznie wiążą się tylko z Halloween. Jeśli szukasz po prostu jesiennej kolorowanki z tym warzywem, również mamy dla ciebie kilka propozycji. To neutralne obrazki, które możesz wykorzystać do rozmowy (lub np. przedszkolnych zajęć) o symbolach jesieni.

fot. Kolorowanka z dynią/Adobe Stock, vil1605

Fantazyjna dynia z wieloma drobnymi detalami to dobra propozycja dla nieco starszych. Wymaga większej precyzji w kolorowaniu. Polecamy nawet jako kolorowankę dla dorosłych.

fot. Kolorowanka dynia z drobnymi detalami/Adobe Stock, palomita222

Następna propozycja kolorowanki dyni z wieloma drobnymi detalami. Wydrukuj dla siebie - zadziała antystresowo!

fot. Dynia do kolorowania z małymi detalami/Adobe Stock, palomita222

Ostatnia propozycja to bardzo realistyczny rysunek dyni.

fot. Dynia - kolorowanka realistyczna/Adobe Stock, grusha_i_vishenka

