Myślisz, że dwulatek w przedszkolu sobie nie poradzi? Nawet takie małe dzieci mają szansę szybko odnaleźć się w przedszkolnej grupie. Zobacz, co powinnaś wiedzieć, by tak było i w przypadku twojego dziecka!

Pytanie nr 1: co najbardziej się liczy w przygotowaniu dwulatka do przedszkola?

Najważniejsza jest samodzielność. Dzięki niej dziecko, nawet dwuletnie, może być bardziej pewne siebie i lepiej odnajdzie się bez mamy w grupie. Wiadomo, że dwulatek nie jest w stanie robić doskonale wszystkiego sam, ale jeśli wcześniej miał w domu okazję jeść zupkę łyżką, zakładać spodenki, kapcie czy czapkę, będzie czuł się pewniej w przedszkolu.

Pytanie nr 2: a jeśli dziecko słabo radzi sobie z samodzielnością?

Od momentu zapisania do przedszkola, warto zwracać uwagę, by miało jak najwięcej okazji do ćwiczenia samodzielności. Ale nawet jeśli w chwili rozpoczęcia zajęć nie będzie samodzielny w 100%, nic się nie stanie – w przedszkolu może liczyć na pomoc ze strony opiekunek. Kontakt ze starszymi dziećmi sprawia też, że dziecko zaczyna się szybciej rozwijać.

Pytanie nr 3: co zrobić, jeśli dwulatek słabo mówi?

Przedszkolne początki bywają łatwiejsze dla dziecka, które w miarę dobrze się porozumiewa. Rodzic często rozpoznaje potrzeby dziecka nie tylko po słowach, ale też po jego zachowaniu. Jeśli dziecko nie umie dobrze się porozumiewać, warto uprzedzić nauczycielkę, jak zgłasza swoje potrzeby. Takie podpowiedzi są bardzo cenne.

Pytanie nr 4: o czym jeszcze warto uprzedzić nauczycielki?

Warto opowiedzieć o upodobaniach dziecka. Gdy nauczyciel wie, co dziecko lubi, szybciej je czymś zainteresuje, podsunie taką zabawkę, którą będzie chciało się bawić. Na pewno łatwiej będzie pozyskać zaufanie maluszka, gdy rodzice powiedzą, jakie zachowania ze strony dorosłych dziecko lubi, a za którymi nie przepada.

Pytanie nr 5: ile czasu na początku dwulatek może spędzać w przedszkolu ?

System nerwowy małego dziecka jest na tyle wrażliwy, że trudno mu długo wytrzymać w gromadzie innych dzieci. Dwulatek szybko czuje się zmęczony. Ma również większą potrzebę snu, ale na początku może różnie reagować na obce łóżko. W pierwszych dniach lepiej odbierać go wcześniej, żeby nie miał zbyt wielu nieprzyjemnych wrażeń.

Pytanie nr 6: czy dwulatek, który siusia w pieluchy, może chodzić do przedszkola?

Kandydat na przedszkolaka powinien radzić sobie bez pieluch, ale wiadomo, że bywają różne sytuacje. Jeśli wiemy, że dziecku czasem zdarza się zmoczyć majteczki, musimy przygotować ubranie na zapas. A jeśli zdarza mu się zsiusiać podczas snu, trzeba poprosić, by na czas drzemki miało pieluszkę.

Pytanie nr 7: czy taki maluch może liczyć na jakieś względy?

Zdecydowanie tak. Dwulatki są otoczone szczególną opieką. W najmłodszej grupie są też dodatkowe panie do pomocy. Maluszek zwykle upatrzy sobie jedną z opiekunek, stara się być blisko niej, trzyma ją za rękę – to daje mu większe poczucie bezpieczeństwa.

Pytanie nr 8: co jeszcze pomaga dzieciom przetrwać pierwsze dni w przedszkolu?

Pieluszka lub kocyk, które pachną znajomo, zdjęcie rodzica, przytulanka, coś, co pomaga utulić żal. Jeśli jest to zabawka, dobrze, by była podpisana. Dzieci, które słabo mówią, mogą mieć problem, gdy się gdzieś zawieruszy, a nie umieją jej opisać.

Pytanie nr 9: skąd wiadomo, że dziecko nie jest jeszcze gotowe do przedszkola?

Zwykle świadczy o tym długotrwały, nieutulony, często rozpaczliwy płacz, gdy mama je zostawia. W takim maluchu żadna pani nie jest w stanie wzbudzić zaufania.

Pytanie nr 10: czy traktować dziecko jakoś szczególnie?

W żadnym wypadku, maluch musi się przyzwyczaić, że nie zawsze będzie z mamą. Kiedy jednak wracacie do domu poświęć dziecku czas, pochwal je i przytul. To bardzo ważne.

napisane na podstawie tekstu Małgorzaty Mazurek-Wódź, "Twoje dziecko"