Dziecięce marzenia bardzo często dotyczą wielkiej kariery sportowej. Pasje te, dodatkowo rozbudzane przez dobre występy polskich sportowców czy transmisje telewizyjne z wielkich wydarzeń sportowych, są dla dzieci bardzo istotne i warto je pielęgnować.

W ostatnio zakończonej szesnastej edycji współorganizowanego przez Polski Związek Piłki Nożnej programu Z podwórka na stadion udział wzięło wielu utalentowanych dziesięcio- i dwunastolatków, zarówno chłopców, jak i dziewczynek. To właśnie tutaj, kilka lat wcześniej, swoją karierę rozpoczynali m.in Arkadiusz Milik, aktualnie jeden z czołowych piłkarzy reprezentacji Polski, czy Bartosz Salamon, reprezentacyjny obrońca, również przygotowujący się do występu podczas Mistrzostw Europy we Francji. Udział dzieci w tego typu ogólnopolskich akcjach to najlepsza okazja, aby być może pierwszy raz wziąć udział w prawdziwych rozgrywkach piłkarskich. Doświadczenie to nawiązuje do przeżyć, które do tej pory były znane dzieciom tylko z telewizyjnych transmisji wielkich wydarzeń sportowych czy bajek o sportowej tematyce. Wspomnienia z finału akcji, rozgrywanego na Stadionie Narodowym w Warszawie, na pewno zostają w młodych ludziach do końca życia.

Pasja i charakter

Jednym z młodych przedstawicieli kadry Polski podczas piłkarskich mistrzostw Europy 2016 będzie Bartosz Kapustka, 19-letni piłkarz pochodzący z Tarnowa. Jak sam wspomina w jednym z wywiadów: "na podwórku spędzałem wiele godzin grając w piłkę z kolegami. Często wracałem późno do domu, kiedy już było ciemno, i czasem dostawało się za to niezłą burę od rodziców, bo na drugi dzień, wiadomo, była szkoła, ale takie były czasy, że wszyscy do późnych godzin grali w piłkę".

Do pierwszego klubu, Tarnovii Tarnów, zapisał go tata. To właśnie tam nauczył się systematyczności i umiejętności koncentracji. Dość szybko trafił do juniorskiej drużyny Cracovii Kraków. Jak wspomina: "Sam jako dzieciak chodziłem na mecze Cracovii i to było moim marzeniem, żeby »Pasy« awansowały do pucharów". Kilka sezonów przepracowanych w tym klubie spowodowało, że marzenia zaczęły się spełniać. Nie tylko stał się podstawowym zawodnikiem tej drużyny, został też dostrzeżony przez Adama Nawałkę, selekcjonera reprezentacji Polski i dołączył do kadry. Sezon 2015/2016, zarówno klubowy, jak i reprezentacyjny, Bartosz Kapustka może uznać za bardzo udany. Jego Cracovia Kraków rozgrywki Ekstraklasy zakończyła na czwartej pozycji, co zapewniło jej awans do europejskich pucharów, a Bartosz wywalczył tytuł "odkrycia sezonu Ekstraklasy". Został też powołany do kadry na Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej Francja 2016, a zainteresowanie pozyskaniem piłkarza zgłosiło też kilka renomowanych klubów z lig zagranicznych.

"Zapytałem mamę, co robić"

W lidze zagranicznej, we włoskim Empoli FC, rozbłysła kariera innego młodego polskiego piłkarza, Piotra Zielińskiego. Urodzony w 1995 r. sportowiec również zaczynał swoją karierę z pomocą programu Z podwórka na stadion. Piotr Zieliński już jako 16-latek, trafił do Włoch gdzie rozpoczął seniorską karierę piłkarską. Poza rozgrywkami klubowymi stał się również wyróżniającym reprezentantem Polski i pewnym punktem kadry na Mistrzostwa Europy 2016 we Francji. Bardzo dobre występy klubowe i reprezentacyjne spowodowały, że po zakończeniu sezonu 2015/2016 we Włoszech otrzymał propozycję gry w angielskim FC Liverpool. Renomowany klub od dłuższego czasu zabiegał o pozyskanie polskiego zawodnika. Dodatkowym "smaczkiem" tego transferu jest kwota 12 milionów funtów, którą w przypadku jego realizacji otrzymałby za tego piłkarza włoski klub, a przez którą Piotr Zieliński stałby się najdroższym polskim piłkarzem w historii.

Rozbudzanie i podtrzymywanie pasji w swoich dzieciach to jedno z najprzyjemniejszych, ale też chyba najtrudniejszych zadań, przed którym staje każdy rodzic. Na szczęście możliwości podejmowania takich działań jest coraz więcej, są one też coraz lepiej dostępne. Z pomocą w tym względzie przychodzą chociażby edukacyjne bajki i programy dla najmłodszych. Na antenie MiniMini+ można teraz oglądać wyjątkową serię zatytułowaną "Psiaki futbolaki", brytyjską animację opowiadającą o perypetiach pięciu piesków, które grają w piłkę. Bajka ma na celu rozbudzanie w dzieciach sportowej pasji, oraz naukę, że przyjaźń i praca zespołowa to najlepszy sposób, by wygrać każdą grę. Miejmy nadzieję, że taką lekcję odebrali już dawno nasi piłkarze reprezentacji, a ich dobry wstęp podczas Mistrzostw Europy 2016 to potwierdzi i zmotywuje wielu małych sportowców.