Na profilu Doroty Zawadzkiej wywiązała się gorąca dyskusja. Powód? Znana psycholożka dziecięca zapytała, po co rodzice zakładają swoim kilkuletnim córkom dwuczęściowe kostiumy kąpielowe. Zawadzka zastanawia się, jakimi argumentami kierują się rodzice córek. Jej zdaniem, w zupełności wystarczy dół od stroju kąpielowego. Po postem pojawiła się lawina komentarzy.

Dorota Zawadzka włożyła przysłowiowy kij w mrowisko. Temat noszenia przez małe dziewczynki staników od kostiumów kąpielowych od wielu lat krąży w mediach. Jest również popularny w czasie rozmów między rodzicami. Niektórzy rodzice córek - podobnie jak znana psycholog - uważają, że biustonosze dla kilkulatek są zbędne. Jednak są i tacy, którzy mają przeciwne zdanie. Pytanie Zawadzkiej pobudziło do dyskusji jednych i drugich.

Po co trzylatce dwuczęściowy kostium na plaży? EDIT Widzę, że pytanie niejasne. Po co trzylatce staniczek?

Spora część obserwujących Dorotę Zawadzką nie widzi niczego złego w noszeniu przez dziewczynki staników od strojów kąpielowych. Jako uzasadnienie swojego przekonania podają takie argumenty jak: pokazanie dziecku od najmłodszych lat, że piersi są intymną częścią ciała oraz uczenie malucha szacunku do swojej fizyczności.

- Bo to uczy dziewczynkę od najmłodszych lat szacunku do siebie, poczucia intymności, elegancji, dbałości o siebie. Przecież choć to jeszcze dziecko to już malutka kobietka. Gratulacje dla mądrej mamy, która w ten sposób okazuje dziecku szacunek, zapewne jest rozsądna i nie ma w tym nic złego. - Majtki zakładamy dziecku też dopiero jak się wstydzi? To czemu dopiero w okresie wstydu ubierać dwie części kostiumu? W miejscu publicznym jak najbardziej góra i dół! - A dlaczego nie? Dzieci zwracają uwagę na swoje części ciała to niech od małego wiedzą, że tak po prostu jest - przyzwoicie albo ładniej

