W styczniu 2016 roku ruszyła rekrutacja od programu Rodziny Lipikar. Zgłoszenia przyjmowane są w styczniu i lutym 2016 r. poprzez interaktywną stronę internetową. Do programu może zgłosić się rodzina, w której co najmniej jedno dziecko choruje na atopowe zapalenie skóry i która spełni określone wymogiem regulaminu warunki. Szczegółowe informacje na temat programu i regulamin można znaleźć na oficjalnej stronie. Na podstawie wypełnionych ankiet Jury wybierze rodziny, które otrzymają od marki gamę produktów do pielęgnacji skóry atopowej LIPIKAR na cały rok.

Program społeczny „Rodziny Lipikar”

Marka La Roche-Posay od ponad roku prowadzi ogólnopolski program społeczny „Rodziny Lipikar”, którego celem jest poprawa jakości życia dzieci chorych na atopowe zapalenie skóry i pomoc ich rodzinom. Program został objęty patronatem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego.

Podczas obrad Jury, do którego zaproszono ekspertów w zakresie atopii: prof. dr hab. n. med. Joannę Narbutt, dr n. med. Andrzeja Szmurło oraz dr hab. n. med. Aleksandrę Lesiak wybrano również jedną rodzinę, która na zaproszenie marki, wyjechała na 3-tygodniową kurację w Centrum Termalnym w La Roche-Posay.

Program Rodziny Lipikar prowadzony przez markę La Roche-Posay jest niezwykle cenną inicjatywą, umożliwiającą wielu polskim rodzinom, w których dzieci chorują na atopowe zapalenie skóry regularne korzystanie z emolientów najwyższej jakości, co bez wątpienia może umożliwić dermatologom osiąganie większych sukcesów terapeutycznych.

prof. dr hab. n. med. Joanna Narbutt

Ambasadorka marki La Roche-Posay - Joanna Moro

Każdy może pomóc

Osobom borykającym się z problemem atopowego zapalenia skóry może pomóc każdy. Wystarczy udostępnić niebieski balonik na swoim profilu facebookowym. Jedno udostępnienie warte jest ponad 2 złote ; ponadto - to dodatkowa szansa na to, że o ATP dowie się więc osób. Pamiętaj – każdy balonik się liczy! Pomóc można także kupując LIPIKAR BALSAM AP+ wart aż 2 wirtualne baloniki, czyli ponad 4 złote.

Atopowe zapalenie skóry, czyli …

Atopowe zapalenie skóry to choroba skóry, której towarzyszy stan zapalny i swędzenie. Atopowe zmiany skóry objawiają się na ciele nadmierną reakcja obronną wobec niektórych alergennych składników środowiska (zanieczyszczenie środowiska, roztocza, zwierzęta itp.) lub diety. Inne czynniki potęgujące reakcje to wahania temperatury, poziom nawilżenia, a także intensywne emocje bądź stres.

Skórę pacjentów z atopią cechuje niewłaściwa przepuszczalność bariery naskórkowej, charakteryzująca się nadmierną reaktywnością i zaburzonym układem odpornościowym. Nieskuteczna funkcja bariery umożliwia alergenom wnikanie w skórę, co wywołuje reakcje alergiczne. Skóra staje się bardzo sucha i łuszczy się. Nasilają się stany zapalne i swędzenie. Pacjenci drapią bolącą skórę, a to pogarsza jej stan. Dlatego właśnie mówi się o błędnym kole atopii.

Wpływ atopowego zapalenia skóry



Wpływa na dzieci - Dzieci mają problem z koncentracją w szkole: 50% rodziców wierzy, że w wyniku tego ich dzieci mają gorsze wyniki w nauce.

Wpływ na rodzinę - Rodzice skupiają swoja uwagę przede wszystkim na dziecku z atopią, co niejednokrotnie odbywa się ze szkoda dla rodzeństwa.

Poczcie bezradności - Poczucie bezradności i wyczerpania odbija się na ich życiu zawodowym, jak i na relacjach partnerskich, co oddziałuje na ich dobre samopoczucie.

Edukacja

Marka La Roche-Posay uruchomiła platformę internetową, dedykowaną rodzinom, które na co dzień zmagają się z chorobą. Interaktywna strona internetowa, dostępna dla wszystkich, zawiera kompleksowe informacje o atopii, jej celem jest pomoc dzieciom i ich rodzinom lepiej zrozumieć tę chorobę skóry i poprawić stan ich zdrowia.