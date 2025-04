O zdrowie i dobre samopoczucie warto dbać od najmłodszych lat. Zobacz, jakie zasady musisz wprowadzić w życie, by dziecko przejęło po tobie mądre nawyki!

1.Pamiętajcie o śniadaniu

Rodzice nie zawsze znajdują rano czas na to, by zjeść śniadanie. Nawet jeśli dziecku przygotujemy taki posiłek, sami nie dajemy dobrego przykładu. Dziecko obserwuje, że można (pozornie) prawidłowo funkcjonować bez niego.

2. 5 posiłków dziennie

Aby dzieci i młodzież mogły sprostać wszystkim codziennym wyzwaniom, potrzebują odpowiedniego „paliwa”. 5 posiłków – 3 główne i 2 przekąski – to optymalne menu na cały dzień.

3. Regularnie i zdrowo

Niezwykle ważne w diecie dzieci i młodzieży są stałe pory spożywania posiłków. Taki „harmonogram” reguluje funkcjonowanie organizmu – utrzymuje prawidłowy metabolizm oraz odpowiedni poziom cukru we krwi.

4. Zbilansowana dieta

Sama regularność nie wystarczy. Oprócz odpowiedniej liczby posiłków, bardzo ważna jest ich jakość. Właściwa dieta jest bogata w składniki odżywcze: białko roślinne i zwierzęce, kasze, ryby, warzywa i owoce, które obowiązkowo powinny znaleźć się w codziennej diecie.

5. Przyprawy zamiast soli i cukru

Ograniczenie soli i cukru w diecie dzieci to ważny element zdrowego stylu życia. Na co dzień przyzwyczajamy się do słonych potraw i nasza granica stale się przesuwa. Tymczasem nadmiar soli czy cukru negatywnie wpływa na funkcjonowanie organizmu.

6. Zdrowe i naturalne przekąski

Niech w waszych domach zapanuje moda na naturalne przekąski, wypiekane ciasteczka z naturalnych składników, zbożowe batoniki z suszonymi owocami.

7. Czas na naukę, czas na odpoczynek

Zdrowy styl życia to nie tylko dbanie o dobrą dietę. To również codzienna harmonia. Często zapominamy o tym, że każdy dzień naszego dziecka wypełniony jest zadaniami od rana do wieczora. Szkoła, zajęcia pozalekcyjne, zadania do odrobienia. Gdy wszyscy wracamy do domu, pamiętajmy o tym, by młody człowiek miał choć godzinę czasu na odpoczynek.

8. Sen to zdrowie

Każdy człowiek potrzebuje wypoczynku i odpowiedniej dawki snu, by móc prawidłowo funkcjonować w ciągu dnia. Szczególnie dzieci i młodzież, które rosną i rozwijają się, powinny się wysypiać i „nie zarywać” nocy. Zadbajmy o to, by dziecko miało minimum 8-godzinny sen.

9. W zdrowym ciele – zdrowy duch

Zdrowy styl życia, to nie tylko odpowiednia dieta, lecz także codzienna aktywność fizyczna. Dzieci często unikają zajęć wychowania fizycznego, a rodzice podpisują usprawiedliwienia. Wysiłek fizyczny dotlenia organizm, rozwija mięśnie, daje lepsze samopoczucie.

10. Harmonia i równowaga

Umiar to złoty środek. Zdrowy styl życia jest bardzo ważny, ale jeśli od czasu do czasu zdecydujemy się po prostu poleniuchować razem z dzieckiem, obejrzeć film i zamówić pizzę – nie miejmy wyrzutów sumienia!

