Jakie mogą być przyczyny powracających infekcji naszych dzieci? Najważniejsze to zakażanie się nawzajem w żłobku czy przedszkolu, alergie i niedobory odporności. Aby postawić prawidłową diagnozę lekarz powinien zlecić badania laboratoryjne.

Ile infekcji może wystąpić u dziecka w ciągu roku?

Szacuje się, że około 15% dzieci cierpi z powodu nawracających infekcji, które najczęściej dotyczą górnych dróg oddechowych (katar, zapalenie zatok, ucha środkowego czy gardła). Ich główną przyczyną jest nieprawidłowe działanie układu odpornościowego, który z powodu niekorzystnych czynników środowiskowych, nie jest w stanie odpierać kolejnych ataków drobnoustrojów.

Średnio u dzieci występuje od czterech do ośmiu infekcji dróg oddechowych na rok.

Zwiększenie ich liczby, nawet do 10-12 w ciągu roku, może wiązać się z pójściem do żłobka czy przedszkola. Dochodzi wtedy do kontaktu z dziećmi będącymi w trakcie trwania choroby. Na częstsze zachorowania młodszych dzieci wpływa starsze rodzeństwo, które „przynosi” do domu drobnoustroje chorobotwórcze. Nie należy także zapominać o niedoborach żywieniowych, również upośledzających funkcje układu odpornościowego.

Negatywny wpływ na odporność ma kontakt z dymem papierosowym. Dzieci rodziców-palaczy zapadają zdecydowanie częściej na infekcje dróg oddechowych w porównaniu z tymi, których rodzice nie palą.

Częste infekcje u dziecka a alergia

Układ odpornościowy jest strukturą bardzo złożoną i wszystkie jego elementy muszą funkcjonować prawidłowo, aby mógł właściwie radzić sobie z atakującymi organizm drobnoustrojami. Konieczna do tego jest również prawidłowa budowa anatomiczna i prawidłowe funkcje narządów i układów ciała człowieka. Właśnie dlatego, w przypadku wielu chorób, bezpośrednio niezwiązanych z układem odpornościowym, efektywność odporności może być zaburzona. Częste infekcje mogą towarzyszyć krzywej przegrodzie nosa, mukowiscydozie itd. Może dochodzić do bakteryjnych powikłań związanych z nadkażeniem zmian na skórze i śluzówkach, które wywołane są przez stany alergiczne.

Dzieci z alergią często cierpią na zakażenia górnych dróg oddechowych (zapalenie zatok, katar, zapalenie ucha środkowego). Często jest tak, że specyficzny typ infekcji (na przykład zapalenie ucha środkowego) nawraca u dziecka z uwagi na współistniejącą alergię. Z drugiej strony, przewlekły, alergiczny nieżyt nosa może być mylony z nawracającymi infekcjami kataralnymi nosa, które wywołane są przez infekcje wirusowe wikłane zakażeniami bakteryjnymi. „Egzotycznym” powikłaniem jest uczulenie na „własne” bakterie oportunistyczne dziecka, które nasilają objawy chorobowe, powodując stan zapalny i reakcję uczuleniową. Właściwe zdiagnozowanie u dziecka alergii i jej prawidłowe leczenie pomaga uporać się z nawracającymi zakażeniami, a także redukuje objawy przypominające ciągłą lub nawracającą chorobę.

Częste infekcje towarzyszą współistniejącym chorobom dziecka: cukrzycy, chorobom nerek, mukowiscydozie czy refluksowi żołądkowo-przełykowemu.

