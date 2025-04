Coraz więcej rodziców wybiera dietę wegetariańską dla swoich dzieci już od najmłodszego wieku. Owoce, warzywa, ryby i nabiał są przecież zdrowe. Należy sobie jednak zadać pytanie, czy wystarczającego dla małego, rozwijającego się organizmu. Czy dieta wegetariańska jest bezpieczna dla dzieci? Podpowiadamy!

Przede wszystkim należy podkreślić, że odżywianie się produktami pochodzenia roślinnego jest związane z unikaniem produktów odzwierzęcych i wysokoprzetworzonych. Pożywienie niskoprzetworzone powszechnie rozumie się jako pokarmy, które pochodzą bezpośrednio z natury i w procesie obróbki nie straciły zbyt wielu składników odżywczych.

Dieta wegetariańska dla dzieci

Odpowiednio zbilansowana dieta wegetariańska jest w stanie zapewnić dziecku wszystkie potrzebne składniki odżywcze. Białko i żelazo znajdują się nie tylko w mięsie! Pełnowartościowa dieta oparta na produktach roślinnych pozwala wybierać różnego rodzaju warzywa, owoce, produkty pełnoziarniste, rośliny strączkowe, orzechy lub pestki.

Należy jednak pamiętać, iż w przypadku żywności pochodzenia roślinnego może znaleźć się także – szczególnie w menu dzieci – tzw. „jedzenie śmieciowe”. Jest to bezwartościowe jedzenie! Biały chleb, chipsy ziemniaczane czy dietetyczna coca-cola to najgorsze, co możemy podać do jedzenia naszym pociechom. Dlatego należy podkreślić, że aby dietom roślinnym nadać sens, należy spożywać wyłącznie produkty niskoprzetworzone.

Co zrobić, aby dieta wegetariańska była bezpieczna dla dziecka?

Zgodnie ze stanowiskiem amerykańskich, kanadyjskich i brytyjskich stowarzyszeń dietetyków, amerykańskich i kanadyjskich stowarzyszeń pediatrów oraz Departamentu Zdrowia USA, prawidłowo zbilansowana dieta wegetariańska, w tym wegańska, jest odpowiednia dla człowieka na każdym etapie życia. Stanowiska światowych towarzystw pediatrycznych są jednoznaczne: jest to całkowicie bezpieczna forma żywienia.

Należy jednak uwzględnić fakt, iż dzieci i młodzież – tak jak i w innych sferach życia – powinny być kierowane przez dorosłych i to dorośli powinni zadbać o ich prawidłową edukację w tym zakresie. Podstawą diety, która ma przynieść korzyść organizmowi jest jej prawidłowe zbilansowanie, a tego pacjentów uczą dietetycy. Zawsze przed zmianą diety należy udać się po poradę do wykwalifikowanego dietetyka.

dr Piotr Dominik,

wykładowca, opiekun Koła Naukowego Dietetyk

w Szkole Głównej Turystyki i Rekreacji