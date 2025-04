Dieta dziecka na wakacjach ułożona przez nie same na pewno wyglądałaby tak: śniadanie – lody, obiad – gofry, kolacja – frytki. Pozwalać na to czy nie?

Czy dziecko może jeść posiłki w przydrożnych barach?

Jeśli decydujecie się na obiad w takim miejscu zjedzcie tam, gdzie apetycznie pachnie. Z menu wybierz to, co najprostsze: ziemniaki, ryż, pieczoną pierś kurczaka. Nie zamawiaj dla dziecka takich dań, jak bigos, kotlety mielone, gulasz, gołąbki, pierogi – nie masz pewności, co znajduje się w środku. Unikaj również fast foodów.

Czy można podawać dziecku gofry, watę cukrową i frytki?

Czasem tak, w końcu wakacje to nie wczasy odchudzające. Byle bez przesady, bo jedzenie tego typu jest bezwartościowe, kaloryczne i może być szkodliwe. Poza tym łatwo się do niego przyzwyczaić. Pozwalając dziecku na objadanie się tego typu smakołykami, sami sobie strzelamy w kolano - po powrocie nie będzie chciało jeść normalnych posiłków.

Na co nie wyrażać zgody?

Nie pozwalaj na jedzenie wynalazków, których pełno na turystycznych deptakach (np. kolorowej waty cukrowej, chipsów). Pierwsze to sam cukier, drugie - sama sól. Kontroluj również ilość jedzenia, którą fundujesz maluchowi. W diecie dziecka na wakacjach porcja lodów na dzień z pewnością wystarczy.

Czy dziecko może jeść ryby ze smażalni?

Przedszkolak może jeść ryby smażone, jednak lepsze są pieczone albo z grilla. Omijaj smażalnie, które śmierdzą starym olejem. Jest szkodliwy, poza tym skoro właściciele oszczędzają na oleju można założyć, że nie kupują także świeżych ryb i szkoda im czasu na sprzątanie.

Czy dziecko może jeść kiełbaski z ogniska i zupki w proszku?

Dzieci nie powinny jeść zupek w proszku, więc ten pomysł odpada. Pieczone kiełbaski nie zaszkodzą, ale nie można żywić się wyłącznie nimi – są tłuste i ciężkostrawne. Jeśli spędzacie urlop na polu namiotowym, weź ze sobą kuchenkę z butlą i przynajmniej od czasu do czasu gotuj na niej posiłki. Niezłym rozwiązaniem są dania w słoiczkach.

na podstawie tekstu autorstwa Malwiny Małeckiej/Twój Maluszek