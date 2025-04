W pierwszych latach życia człowieka układ nerwowy rozwija się szybciej niż w jakimkolwiek innym okresie. W tym czasie sam mózg zużywa aż 60 proc. energii wykorzystywanej przez organizm dziecka. Energia ta, generowana z jedzenia, wpływa na proces przemiany i wzrostu komórek mózgowych. A to znaczy, że odpowiednia dieta może nie tylko zwiększyć energię dziecka, ale również poprawić jego kreatywność. Dlatego jeśli chcesz mieć w domu małego geniusza, karm go odpowiednio!

Cukier na podium

Do sprawnego funkcjonowania mózg potrzebuje przede wszystkim dużej ilości "paliwa". Najbardziej jest mu potrzebna glukoza, bo z niej najszybciej uzyskuje się energię. Jej źródłem są przede wszystkim węglowodany. Nie znaczy to jednak, że powinnaś podawać dziecku cukier! Dużo lepsze są produkty zbożowe z pełnego ziarna: płatki, kasze gruboziarniste. Ich trawienie zajmuje więcej czasu, więc glukoza dostaje się do krwi stopniowo i organizm może ją lepiej spożytkować.

Zdrowy tłuszcz

Do trzeciego roku życia dzieci powinny otrzymywać z tłuszczu ok. 40 proc. energii dziennie. Nie bez przyczyny! Składniki budujące rdzeń kręgowy i mózg w 60 proc. składają się właśnie z tłuszczu. Kwasy tłuszczowe mają też wpływ na ostrość wzroku i pozytywnie wpływają na rozwój intelektualny dziecka. Znajdują się one m.in. w olejach roślinnych, rybach morskich, mleku modyfikowanym.

Witaminy i minerały

By w mózgu dziecka mogły zachodzić wszystkie procesy, malec powinien otrzymywać także porcje witamin i składników mineralnych. Najważniejsze z nich to:

żelazo – jego niedobory mogą powodować zaburzenia koncentracji i obniżenie IQ, a u małych dzieci – problemy ze skupieniem uwagi. Żelaza dużo jest w mięsie, żółtkach jajek, rybach, suszonych morelach, ziemniakach, fasoli i pietruszce;

