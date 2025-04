Roczne dziecko – wielkie potrzeby małego brzuszka



2. rok życia to wciąż czas dynamicznego rozwoju dziecka. W tym okresie wiele maluchów stawia pierwsze kroki i doskonali swoje umiejętności motoryczne. Rozwija się również mowa, a dzieci zaczynają rozumieć pojedyncze zdania i używać prostych słów. To moment, kiedy roczniak poznaje świat i eksperymentuje, podejmując różne aktywności. Trzeba przy tym pamiętać, że roczne dziecko, chociaż wydaje się już takie duże i samodzielne, nie jest małym dorosłym, a jego potrzeby żywieniowe są inne niż w przypadku starszych członków rodziny. Wynika to z niedojrzałości młodego organizmu oraz intensywnego rozwoju, który trwa przez cały okres 1000 pierwszych dni życia. Roczne dziecko potrzebuje nawet do 6 razy więcej pewnych składników odżywczych niż starsi członkowie rodziny (w przeliczeniu na kilogram masy ciała). To 6 razy więcej witaminy D i 4 razy więcej wapnia, jodu oraz żelaza, a także 3 razy więcej witamin A i C[1]. Tak duże potrzeby małego brzuszka może zaspokoić tylko dopasowana do tych wymagań, odpowiednio skomponowana i urozmaicona dieta. Taka, która będzie uwzględniała produkty spożywcze ze wszystkich grup – warzywa, owoce, produkty zbożowe, mleko i przetwory mleczne, mięso i ryby oraz tłuszcze.

Jak zadbać o różnorodną dietę dla roczniaka?



Mimo że układ trawienny malucha radzi sobie już całkiem nieźle z trawieniem i wchłanianiem składników odżywczych, wciąż nie jest w pełni rozwinięty. Żołądek małego dziecka jest pięciokrotnie mniejszy niż żołądek dorosłego, a przełyk ma około 15 cm długości, podczas gdy u dorosłych ma 25 cm. Aby wspierać proces rozwoju, ważne jest, aby roczniak otrzymywał niezbędne do tego składniki odżywcze, w tym witaminy i składniki mineralne. Pomocny w układaniu jadłospisu i kształtowaniu u malucha prawidłowych nawyków żywieniowych może być opracowany przez ekspertów z Instytutu Matki i Dziecka modelowy talerz żywieniowy. To prosty schemat, który wskazuje orientacyjną liczbę i wielkość porcji, z uwzględnieniem różnych produktów spożywczych, które dziecko powinno spożywać w ciągu dnia[2]. Zgodnie z tymi wskazówkami roczniak, ale także dwu- i trzylatek każdego dnia powinien otrzymywać 5 porcji warzyw i produktów zbożowych, 4 porcje owoców, 1-2 porcje mięsa, ryb, jajek, 1-2 porcje tłuszczów oraz 3 porcje produktów mlecznych, w tym 2 porcje mleka i porcję przetworów mlecznych, które są głównym źródłem wapnia.

Mleko dla roczniaka – jakie wybrać?



W prawidłowym odżywianiu rocznego dziecka nie może oczywiście zabraknąć mleka i produktów mlecznych, takich jak jogurt naturalny, kefir, maślanka, ser żółty czy ser twarogowy. Mleko krowie nie zawsze jest jednak dobrym wyborem dla malucha. Chociaż zawiera dużo wapnia, niewiele w nim witaminy D czy żelaza, składników istotnych dla prawidłowego rozwoju. Dobrym źródłem witamin i składników mineralnych w menu małego dziecka może być stworzona z myślą o potrzebach młodego organizmu odżywcza formuła na bazie mleka. Według ekspertów takie produkty pomagają uzupełnić dietę w ważne składniki odżywcze, których często brakuje w jadłospisie malucha[3]. Przykładowo już dwa kubki odżywczej formuły na bazie mleka Bebiko Junior 3 NUTRIflor Expert dziennie zmniejszają ryzyko występowania niedoborów żywieniowych i pomagają pokryć 89% dziennego zapotrzebowania małego dziecka na witaminę D, 74% dziennego zapotrzebowania na żelazo oraz 71% dziennego zapotrzebowania na wapń i jod[4]. Ponadto produkt zawiera także witaminy A, C i D[5] dla prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego oraz kwas ALA (omega 3)[6] dla wsparcia odpowiedniego rozwoju mózgu i tkanki nerwowej.

Przepisy na proste i wartościowe posiłki



Posiłki dla dzieci mogą być jednocześnie smaczne, ciekawe oraz pełnowartościowe! Prezentujemy dwa pomysły na przepyszne śniadanie z odżywczą formułą na bazie mleka, dzięki czemu Wasze kulinarne poranki staną się źródłem wielu witamin i składników mineralnych.

Pyszna cynamonowo-jabłkowa jaglanka mleczna

Składniki na 1 porcję: 200 ml (ok. ¾ szklanki) odżywczej formuły na bazie mleka Bebiko Junior 3 NUTRIflor Expert przygotowanej zgodnie z opisem na opakowaniu, 30 g kaszki bezmlecznej BoboVita PORCJA ZBÓŻ 7 zbóż zbożowo-jaglana po 8. miesiącu, ½ obranego i pozbawionego gniazda nasiennego jabłka, szczypta cynamonu, łyżeczka zmielonych orzechów włoskich, łyżeczka zmielonych migdałów.

Sposób przygotowania: Odżywczą formułę na bazie mleka przygotuj zgodnie z opisem na opakowaniu i połącz z nią kaszkę. W oddzielnym naczyniu umieść pokrojone na kawałki jabłko, zmiksuj je za pomocą malaksera lub blendera do uzyskania przecieru, a następnie dodaj do odżywczej formuły z kaszką. Do posiłku dodaj cynamon oraz zmielone orzechy włoskie i migdały, a na koniec wszystko wymieszaj – gotowe.

Prosty przekładaniec ryżowo-owocowy

Składniki na 1 porcję: 200 ml (ok. ¾ szklanki) odżywczej formuły na bazie mleka Bebiko Junior 3 NUTRIflor Expert, 3-4 łyżki stołowe kleiku ryżowego BoboVita po 4. miesiącu, ½ opakowania musu BoboVita brzoskwinie, jabłko i mango po 8. miesiącu (ok. 95 g).

Sposób przygotowania: Przygotuj 100 ml odżywczej formuły na bazie mleka zgodnie z przepisem na opakowaniu. Powoli wsyp do niej kleik ryżowy BoboVita (ok. 3-4 łyżki stołowe). Mieszaj do uzyskania jednolitej konsystencji. Nie gotuj. Odczekaj chwilę, aż kleik zgęstnieje. 1/4 przygotowanego kleiku włóż do miseczki. Następnie nałóż owoce ze słoiczka w takiej samej ilości. Czynność powtarzaj tak, aby ostatnią, górną warstwę stanowiły owoce.

Pamiętaj, że każde dziecko jest wyjątkowe i ma własne preferencje smakowe, dlatego dostosuj dietę do jego indywidualnych potrzeb i upodobań. Więcej ciekawych przepisów i porad na temat żywienia roczniaka znajdziesz w e-booku „Pysznie i wartościowo. Poznaj tajniki żywienia rocznego dziecka”.

Ważna informacja: Karmienie piersią wraz z urozmaiconą dietą jest rekomendowanym sposobem żywienia małych dzieci.





