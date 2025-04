Czym jest laktoza?

Laktoza to cukier mleczny, który składa się z galaktozy i glukozy. Możemy znaleźć ją w mleku wszystkich ssaków (a więc również w mleku kobiecym), a także przetworach mlecznych, czyli m.in. jogurtach, kefirach, serach czy śmietanie. Warto wiedzieć, że zawartość laktozy w różnych produktach może znacznie się różnić, a niektóre przetwory mleczne takie jak np. jogurty zawierają bakterie jogurtowe które ułatwiają trawienie tego dwucukru.

Kto nie powinien spożywać produktów zawierających laktozę?

Laktozę ze swojej diety powinny wyeliminować wyłącznie osoby, u których lekarz stwierdził nietolerancję pokarmową tego składnika. Skąd biorą się takie nietolerancje? Otóż do strawienia laktozy potrzebny jest specjalny enzym – laktaza, który rozkłada dwucukier na cukry proste. U niektórych osób jego wydzielanie może być zaburzone lub niedostateczne, a wtedy spożycie produktu zawierającego duże ilości laktozy może skutkować nieprzyjemnymi dolegliwościami ze strony układu pokarmowego, jak np. wzdęcia czy mdłości. Co ciekawe, tymczasowa nietolerancja laktozy może pojawić się u dzieci urodzonych przed 34. tygodniem ciąży, ponieważ organizm wcześniaków nie produkuje jeszcze laktazy. Gdy tylko jelita dziecka zaczną wytwarzać ten enzym, problem zazwyczaj znika. Może jednak zdarzyć się tak, że niedobór laktazy jest wrodzony, a wtedy nietolerancja pokarmowa będzie utrzymywać się do końca życia i dziecko powinno zostać objęte specjalną dietą, o której zawsze powinien zadecydować lekarz.

Czy wyeliminować produkty zawierające laktozę z diety dziecka?

Absolutnie nie, jeśli Twoja pociecha nie ma stwierdzonej przez lekarza nietolerancji pokarmowej w tym zakresie. Dlaczego? O to zapytaliśmy przedstawiciela marki Danonki:

– mówi Natalia Brewczyńska, starszy kierownik marki Danonki

A, co jeśli masz wątpliwości? Z pewnością nie powinnaś eliminować na własną rękę produktów zawierających laktozę z jadłospisu swojej pociechy. Jeśli masz podejrzenia, że Twoje dziecko może cierpieć na nietolerancję laktozy, zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki, najpierw skonsultuj się z lekarzem, który dopiero po wykonaniu odpowiednich badań, będzie mógł postawić właściwą diagnozę.