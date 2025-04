Dekoracje wiosenne mogą być związane z nadchodzącą Wielkanocą i nawiązywać do typowych dla niej symboli - pisanek, zajączków, etc. Możesz także postawić na motywy kwiatowe lub zwierzęce. Wykorzystaj to, co masz pod ręką - kolorowe kartki papieru, farbki, rolki po papierze toaletowym oraz pierwsze wiosenne kwiaty czy liście. Efekty będą doskonałe!

Piękną dekorację wiosenną możesz przygotować ze skorupki jajek. Nieodłącznym symbolem wiosny jest rzeżucha oraz świeżo posiana trawa, dlatego idealnym pomysłem jest przygotowanie kreatywnej, minimalistycznej doniczki.

Najpierw przygotuj skorupki jaj. Staraj się rozbić je tak, aby były w miarę równe i aby można było wypełnić je w środku. Do każdej połówki skorupki włóż ziemię albo zwilżoną wodą watę. Następnie umieść w środku ziarenka rzeżuchy, trawy albo kiełków. Tak przygotowane doniczki umieść w słonecznym miejscu i codziennie zraszaj wodą. Wszystko to rób wspólnie to z dzieckiem, aby pokazać mu, że rośliny wymagają opieki i zaangażowania.

Kiedy posiana roślina zacznie kiełkować, stanie się piękną dekoracją parapetu, stołu czy półki w kuchni.

fot. Dekoracje wiosenne przedszkole/Adobe Stock, lithiumphoto

Jeśli chcesz przygotować kwiaty w wazonie, których nie trzeba będzie podlewać, z łatwością wykonasz go z papieru i kilku dodatków. Wykorzystaj też papierowy kubek oraz bibułę w różnych kolorach - najważniejszy będzie zielony na łodygę. Możesz też przygotować kawałki waty oraz farbki zamiast bibuły.

Kubek przetnij na pół i przyklej do brystolu - wazon gotowy! Następnie zwiń długi kawałek bibuły w cienki rulonik i przyklej kilka sztuk do papieru w taki sposób, aby powstały łodygi.

Następnie z bibuły lub waty uformuj pąki kwiatowe i przyklej tuż obok łodygi. Następnie pomaluj "wazon" i - jeśli chcesz - kwiaty.

fot. Dekoracje wiosenne przedszkole/Adobe Stock, Birute

Wiosna to idealny moment na to, aby wykorzystać pierwsze zielone liście i płatki kwiatowe. Możesz też wykorzystać suszone kwiaty, które w przedszkolu często przygotowuje się jesienią. Na kartce papieru przyklejcie wspólnie wybrane liście i kwiaty, a następnie dodatkowo udekorujcie wedle uznania. Świetnie sprawdzą się lekkie i delikatne ozdoby z bibuły, a także wykorzystanie farbek akwarelowych.

Możecie np. nabrać odrobinę farby na pędzel, a następnie skropić lekko kartkę w kilku miejscach. W ten sposób powstanie piękna dekoracja, która na pewno zawiśnie na tablicy talentów w przedszkolu.

fot. Dekoracje na wiosnę do przedszkola/Adobe Stock, olga

W przedszkolu dzieci chętnie przygotowują też dekoracje związane z Wielkanocą. Najlepiej wtedy sprawdzają się motywy zajączków i pisanek. Możecie wyciąć je z papieru lub przygotować ciekawe wyklejanki. Pracujcie dowolną techniką - niech maluchy puszczą wodze fantazji!

Tak przygotowane dekoracje można powiesić na cienkich nitkach i stworzyć kreatywną wiosenną girlandę lub przykleić na oknie.

fot. Wiosenne dekoracje w przedszkolu na Wielkanoc/Adobe Stock, MargJohnsonVA

Rolki po papierze toaletowym to prawdziwa skarbnica pomysłów. Możesz zrobić z nich dekoracje na każdą okazję, ozdoby choinkowe, a nawet laurkę na Dzień Mamy czy zabawki dla kota. Na wiosnę pomaluj je farbami w pastelowym kolorze i stwórz z nich np. zwierzątka - z tą porą roku mogą kojarzyć się pszczoły, biedronki, motyle oraz zajączki, ale możecie wybrać dowolne motywy.

Gotowe ozdoby będą pięknie wyglądać, kiedy zrobisz z nich girlandę albo ustawisz na stole w większej grupie - niech stworzą wspólnie niezwykłą kompozycję!

fot. Dekoracje wiosenne z rolek po papierze toaletowym/Adobe Stock, misskaterina

