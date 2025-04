Jak napisać dobrą dedykację do książki, jeśli jesteś wychowawcą i chcesz przekazać w prezencie swoim uczniom ciekawą lekturę? Przede wszystkim zadbaj o dobór książek - niech to nie będzie w każdym przypadku ten sam tytuł. Na pewno znasz już swoich uczniów na tyle, żeby wiedzieć, co ich interesuje. A jeśli nie - po prostu spytaj każdego na jednej z lekcji wychowawczych.

Dobra dedykacja powinna być personalizowana. Nie musisz mocno wdawać się w prywatę swoich uczniów, ale śmiało możesz nawiązać do ich planów na przyszłość lub pasji, które realizowali przez lata nauki w szkole.

Napisanie dedykacji nie musi wiązać się z długimi, wyczerpującymi formami. Często wystarczy kilka ciepłych zdań. Możesz także pozwolić sobie na nieco dłuższą formę i napisać coś w rodzaju listu do każdego z uczniów. Długość dedykacji zależy od tego, jak bardzo zżyjesz się ze swoimi wychowankami w trakcie nauki oraz jak dużo o nich wiesz. Pamiętaj - nic na siłę. Jeśli chcesz napisać prostą, bardziej uniwersalną dedykację - śmiało. Ważne jednak, aby nie powielać ich i nie pisać tego samego wszystkim uczniom.

Dedykacja od wychowawcy może być także bardziej oficjalna. Wystarczy, że napiszesz "Dla [imię i nazwisko ucznia] na pamiątkę roku szkolnego 2022/2023". Możesz też dodać "za osiągnięcia w nauce" lub "sukcesy osiągnięte w roku szkolnym...".

Zamiast personalizowanej dedykacji możesz także wykorzystać gotowy cytat. Może to być coś związanego z przedmiotem, którego uczysz albo motywacyjne hasło ze znanej książki lub fragment wypowiedzi znanej osobistości lub autora:

„Czy nie jest miło pomyśleć, że jutro jest nowy dzień, w którym jeszcze nie ma żadnych błędów?”. (Ania z Zielonego Wzgórza)

„Jutro będzie nowy, długi dzień. Twój własny, od początku do końca. To przecież bardzo przyjemna myśl”. (Muminki)

„Nauka jest jak niezmierne morze. Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony”. Stefan Żeromski

„Jeśli spojrzysz na to we właściwy sposób, dostrzeżesz, że cały świat jest ogrodem”. (Zaczarowany ogród)

„Książki to najlepsi Twoi przyjaciele. Nie wyśmieją, nie zdradzą, a nauczą wiele” Jan Rak

„Człowiek, który nie czyta książek, nie ma żadnej przewagi nad tym, który nie potrafi czytać” Mark Twain

„Jest tylko jeden sposób nauki. Poprzez działanie”. Paulo Coelho

„Zajrzyj w siebie! W Twoim wnętrzu jest źródło, które nigdy nie wyschnie, jeśli potrafisz je odszukać”. (Marek Aureliusz)

fot. Dedykacja do książki od wychowawcy/Adobe Stock, makyland

Jeśli jesteś wychowawcą dzieci klas 1-3 lub na początku klas 4-8, najlepiej sprawdzi się wierszyk lub cytat ze znanej lektury, którą maluch na pewno już poznał. Dedykacja do książki dla dziecka powinna być prosta, dlatego nie szukaj motywujących cytatów. Zamiast tego napisz coś od siebie i dołącz ciekawą rymowankę, która będzie dla ucznia świetnym wspomnieniem ciebie jako wychowawcy.

Wykorzystaj np. jeden z poniższych wierszyków:

Tak w przedszkolu było miło,

tyle czasu się tu było.

Dziś żegnamy swe przedszkole,

bo czas myśleć już o szkole.

Zostawiamy swe zabawki,

które smutno spoglądają.

Wiedzą wszystkie o tym dobrze,

że dziś z nami się rozstają.

***

Książka – to mistrz, co darmo nauki udziela,

kto ją lubi – doradcę ma i przyjaciela,

który z nim smutki dzieli, pomaga radości,

chwilę nudów odpędza, osładza cierpkości.

***

Na dalszą drogę życia weź czarodziejskie słowa:

„Proszę”, „dziękuję”, „przepraszam” i w sercu je zachowaj.

„Dzień dobry”, „Do widzenia” niech obce Ci nie będzie.

Dzieciństwa dni w przedszkolu, wspominać zawsze będziesz.

fot. Dedykacja do książki od wychowawcy/Adobe Stock, Elnur

