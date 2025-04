Zmiana prawa w oznaczaniu żywności

Już tylko do 20 lipca 2016 roku producenci żywności przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci mają czas, by zaktualizować informacje na etykietach swoich produktów. Większość z nich zastosowała się już do nowych wytycznych, które zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej z 2013 roku zmieniły zasady etykietowania produktów specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Producenci mieli na ich wprowadzenie 3 lata.

Reklama

Zmiany miały służyć wyraźniejszemu rozróżnieniu żywności przeznaczonej do ogólnego spożycia i tej skierowanej do wrażliwych grup konsumentów. Czy rzeczywiście pomagają w identyfikacji produktów przygotowanych specjalnie z myślą o potrzebach niemowląt i małych dzieci? Na co powinniśmy zwracać uwagę czytając etykiety, by mieć pewność, że dajemy naszemu dziecku najlepszą żywność, dostosowaną do jego wieku i szczególnych potrzeb żywieniowych?

Staraj się zawsze czytać etykiety, pamiętaj, że muszą się tam znaleźć wszystkie informacje o składnikach żywności. Prawidłowy i bezpieczny skład jest szczególnie ważny dla wyjątkowo wrażliwych grup konsumentów, takich jak niemowlęta i małe dzieci, które są, dużo bardziej niż dorośli, narażone na obecność zanieczyszczeń i substancji dodatkowych w pożywieniu. W trakcie 1000 pierwszych dni życia dziecka, czyli już od momentu poczęcia, intensywnie rośnie jego mózg, rozwija się układ odpornościowy i pokarmowy, programuje się metabolizm i dojrzewa system detoksykacyjny. Potrzebuje więc ono odpowiednio zbilansowanych i bezpiecznych produktów, by prawidłowo się rozwijać i móc cieszyć się zdrowiem, także w dorosłym życiu.

W odpowiedzi na specyficzne potrzeby małego organizmu przepisy prawa przewidują odrębne normy bezpieczeństwa dla żywności przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci. Są one dopasowane do etapów rozwoju malucha i dużo bardziej restrykcyjne niż w przypadku żywności ogólnodostępnej. To ważne, by wybierać produkty z oznaczeniem wieku na każdym opakowaniu. Istotną wskazówką jest także symbol, który mówi nam, że wyrób spełnia normy Unii Europejskiej. To gwarancja, że taka żywność została skontrolowana i przebadana, a więc jest bezpieczna i dostosowana do potrzeb żywieniowych dziecka.

Zobacz też: Sharenting – przeczytaj zanim zamieścisz zdjęcie dziecka w internecie!

Na co należy zwracać uwagę, wybierając żywność dla najmłodszych?



Nazwa produktu – musi pozwolić ci na prawidłową jego identyfikację. Nie może być zastąpiona nazwą marki lub innym, wymyślonym hasłem.

– musi pozwolić ci na prawidłową jego identyfikację. Nie może być zastąpiona nazwą marki lub innym, wymyślonym hasłem. Wykaz składników – to informacja, z czego produkt został wytworzony. Kolejność wymienionych składników wskazuje na ich zawartość w produkcie. Dostarczanie dziecku produktów zawierających bezpieczne i sprawdzone składniki spożywcze ma wielkie znaczenie dla jego rozwoju i dobrego samopoczucia – szczególnie w pierwszym 1000 dni jego życia, czyli od momentu poczęcia do ok. 3. urodzin, kiedy przewód pokarmowy malucha jest jeszcze niedojrzały i bardzo wrażliwy.

– to informacja, z czego produkt został wytworzony. Kolejność wymienionych składników wskazuje na ich zawartość w produkcie. Dostarczanie dziecku produktów zawierających bezpieczne i sprawdzone składniki spożywcze ma wielkie znaczenie dla jego rozwoju i dobrego samopoczucia – szczególnie w pierwszym 1000 dni jego życia, czyli od momentu poczęcia do ok. 3. urodzin, kiedy przewód pokarmowy malucha jest jeszcze niedojrzały i bardzo wrażliwy. Procentowa zawartość składników w produkcie. Jeśli w nazwie produktu, na opakowaniu albo w logotypie podkreślono zawartość danego komponentu (np. „z indykiem”), na etykiecie prawidłowo oznaczonego produktu znajdziesz informację, ile procent tego składnika znajduje się w opakowaniu. Zwracaj na to uwagę.

Jeśli w nazwie produktu, na opakowaniu albo w logotypie podkreślono zawartość danego komponentu (np. „z indykiem”), na etykiecie prawidłowo oznaczonego produktu znajdziesz informację, ile procent tego składnika znajduje się w opakowaniu. Zwracaj na to uwagę. Data minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia. Data minimalnej trwałości to informacja, do kiedy produkt zachowuje swoje właściwości pod warunkiem jego odpowiedniego przechowywania. W przypadku produktów, które szybko się psują (np. serki, jogurty), podaje się natomiast termin przydatności do spożycia. Po jego przekroczeniu wyrób uznawany jest za niebezpieczny i nie może być spożywany.

Data minimalnej trwałości to informacja, do kiedy produkt zachowuje swoje właściwości pod warunkiem jego odpowiedniego przechowywania. W przypadku produktów, które szybko się psują (np. serki, jogurty), podaje się natomiast termin przydatności do spożycia. Po jego przekroczeniu wyrób uznawany jest za niebezpieczny i nie może być spożywany. Wartość odżywcza. Dzięki informacji na etykiecie możemy poznać m.in. wartość energetyczną produktu, ilość tłuszczów, węglowodanów, białka, soli i cukru. Oznaczenie wartości odżywczej pozwoli ci upewnić się, że podając produkt maluchowi, dostarczasz mu właściwe zestawienie składników w odpowiednich proporcjach.

Dzięki informacji na etykiecie możemy poznać m.in. wartość energetyczną produktu, ilość tłuszczów, węglowodanów, białka, soli i cukru. Oznaczenie wartości odżywczej pozwoli ci upewnić się, że podając produkt maluchowi, dostarczasz mu właściwe zestawienie składników w odpowiednich proporcjach. Oznaczenie wieku. Na opakowaniu produktu przeznaczonego dla malucha musi znajdować się informacja, od którego miesiąca życia można podać go dziecku – stanowi o tym prawo. Jest to bardzo ważna informacja, ponieważ dzięki niej mamy pewność, że produkt jest przeznaczony dla niemowląt i małych dzieci. Jeśli opakowanie nie ma wyróżnionej informacji dotyczącej wieku, możesz być pewna, że jest to żywność przeznaczona dla starszego dziecka – nawet jeśli kolorowe opakowanie sugeruje coś innego.

Na opakowaniu produktu przeznaczonego dla malucha musi znajdować się informacja, od którego miesiąca życia można podać go dziecku – stanowi o tym prawo. Jest to bardzo ważna informacja, ponieważ dzięki niej mamy pewność, że produkt jest przeznaczony dla niemowląt i małych dzieci. Jeśli opakowanie nie ma wyróżnionej informacji dotyczącej wieku, możesz być pewna, że jest to żywność przeznaczona dla starszego dziecka – nawet jeśli kolorowe opakowanie sugeruje coś innego. Składniki powodujące alergie lub reakcje nietolerancji. Wyróżniono 14 składników, które według prawa muszą być wyodrębnione w wykazie składników, ponieważ mogą powodować alergie lub reakcje nietolerancji (np. zboża zawierające gluten, orzechy, jaja). Zwróć uwagę, czy produkt, który chcesz kupić nie zawiera składnika, który szkodzi twojemu maluchowi.

Dobrą praktyką, wychodzącą poza przepisy prawa, jest także uwzględnianie na opakowaniu informacji, że produkt spełnia rygorystyczne normy jakościowe. Wtedy mamy pewność, że nasze dziecko dostaje bezpieczną i sprawdzoną żywność.

Zobacz też: Jak pracuje układ pokarmowy dziecka?

Reklama

Na podstawie materiałów prasowych 100dni/mn