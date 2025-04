Balet, pianino, a może jazda konna? Czym się kierować przy wyborze zajęć dodatkowych dla dziecka?

Dylemat, przed jakim stają rodzice, wcale nie dziwi – do wyboru jest coraz więcej ciekawych propozycji. Radzimy, czym się kierować przy wyborze, zachowując przy tym zdrowy rozsądek.

Reklama

[CMS_PAGE_BREAK:1. Więcej nie znaczy lepiej]

1. Więcej nie znaczy lepiej

Często bywa tak, że rodzic chcąc jak najlepiej posyła dziecko na niezliczoną ilość zajęć dodatkowych. Uważa, że niezapisanie na któreś z nich będzie zaniedbaniem i odbije się na rozwoju dziecka. Jest to jeden z podstawowych błędów! Należy pamiętać, że aby zajęcia miały korzystny wpływ na dziecko, trzeba przede wszystkim zachować umiar i nie robić tego kosztem czasu spędzanego z rodziną.

[CMS_PAGE_BREAK:2. Zdrowy kompromis]

2. Zdrowy kompromis

Zastanawiając się nad wyborem zajęć dodatkowych, powinniśmy skupić się na potrzebach dziecka. Nie należy narzucać wyłącznie swoich upodobań. Sprawmy, aby smyk poczuł się ważny i pozwólmy mu samodzielnie wybrać jedne z zajęć, które są jego pasją.

[CMS_PAGE_BREAK:3. Metodą prób i błędów]

3. Metodą prób i błędów

Dzieci często zapalają się do różnych zajęć, ponieważ chcą spróbować wszystkiego. Po jakimś czasie jednak zniechęcają się i nie chcą dłużej na nie uczęszczać. Warto się na to przygotować i dać dziecku możliwość poeksperymentowania. Pozwólmy mu zrezygnować z wybranych przez nie wcześniej zajęć i wypróbować kolejne. Dzięki temu damy mu możliwość przekonania się, co tak naprawdę lubi.

[CMS_PAGE_BREAK:4. Pozytywna nuda]

4. Pozytywna nuda

Nawet jeśli zajęcia dodatkowe mają bardzo atrakcyjną formę, dziecko potrzebuje też czasu na swobodną zabawę bez ingerencji dorosłych, w czasie której samodzielnie decyduje, czym się zajmuje. Tak spędzony czas tylko z pozoru może wydawać się bezproduktywny, jednak w rzeczywistości uczy nasze dziecko samodzielnego dokonywania wyborów i planowania własnego czasu.

Zobacz także:

Brak apetytu u dziecka

Przyczyny niedosłuchu u dzieci

Wpływ muzyki na rozwój dzieci