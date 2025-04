Nie wszystko złoto, co się świeci

Właściwie w każdym dziale w supermarkecie znajdziesz mnóstwo produktów, których opakowania mogą sugerować, że są one przeznaczone dla dzieci. Wędliny, produkty mleczne, płatki śniadaniowe, desery i przekąski – po to najchętniej sięgają nasze pociechy podczas zakupów. Czy wszystkie to produkty są dla nich odpowiednie? Bierzemy je pod lupę!

Reklama

Płatki śniadaniowe . Czekoladowe, cynamonowe – przedszkolaki wprost je uwielbiają. Czy jednak faktycznie jest to najlepsze śniadanie dla dziecka? Niestety w większości przypadków nie. Wiele smakowych płatków, których opakowania mogą sugerować, że są one przeznaczone dla dzieci, jest tworzonych z wysoko przetworzonych zbóż i zawiera niewiele substancji odżywczych takich jak witaminy, minerały czy błonnik. Zamiast tego znajduje się w nich mnóstwo dodanego cukru (nawet 36 g na 100 g produktu) pod różnymi postaciami – cukru białego, słodu jęczmiennego, syropu glukozowo-fruktozowego, melasy czy miodu, ale nie tego dobrego z pasieki, lecz sztucznego miodu przemysłowego najniższej jakości. Takie płatki szybko znikają z małego brzuszka i sprawiają, że przedszkolak za chwilę znów jest głodny. Czy wobec tego powinnaś w ogóle zrezygnować z podawania dziecku płatków z mlekiem? Absolutnie nie, wystarczy wybrać te pełnoziarniste. Dostarczą one dziecku potrzebnych witamin i minerałów, a także błonnika, niezbędnego do prawidłowej pracy jelit.

. Czekoladowe, cynamonowe – przedszkolaki wprost je uwielbiają. Czy jednak faktycznie jest to najlepsze śniadanie dla dziecka? Niestety w większości przypadków nie. Wiele smakowych płatków, których opakowania mogą sugerować, że są one przeznaczone dla dzieci, jest tworzonych z wysoko przetworzonych zbóż i zawiera niewiele substancji odżywczych takich jak witaminy, minerały czy błonnik. Zamiast tego znajduje się w nich mnóstwo dodanego cukru (nawet 36 g na 100 g produktu) pod różnymi postaciami – cukru białego, słodu jęczmiennego, syropu glukozowo-fruktozowego, melasy czy miodu, ale nie tego dobrego z pasieki, lecz sztucznego miodu przemysłowego najniższej jakości. Takie płatki szybko znikają z małego brzuszka i sprawiają, że przedszkolak za chwilę znów jest głodny. Czy wobec tego powinnaś w ogóle zrezygnować z podawania dziecku płatków z mlekiem? Absolutnie nie, wystarczy wybrać te pełnoziarniste. Dostarczą one dziecku potrzebnych witamin i minerałów, a także błonnika, niezbędnego do prawidłowej pracy jelit. Produkty mleczne. Ich podstawą powinno być przede wszystkim mleko, dlatego na opakowaniu sprawdzaj dokładnie, ile mleka zawierają w porcji. Sprawdź, czy jogurt, serek czy deser nie zawiera sztucznych barwników lub konserwantów czy innych dodatków. Spytaliśmy przedstawiciela marki Danonki, na co powinniśmy jeszcze zwracać uwagę.

Na rynku bez trudu znajdziesz produkty mleczne przeznaczone dla dzieci, które Twoją pociechę zachwycą smakiem, a Tobie dadzą pewność, że dziecko odżywia się zdrowo. Taki jogurt czy serek będzie wspaniałą i dobrą przekąską dla Twojego dziecka.

Wędliny i parówki. Miś uśmiechający się do dziecka z plasterka szynki czy poręczne małe paróweczki w sam raz do małej rączki kuszą zarówno nasze pociechy, jak i nas, rodziców. Pamiętaj jednak, że wygląd to nie wszystko i koniecznie zajrzyj do listy składników takiego produktu. Ponadto uważaj na zagęstniki, polepszacze i wzmacniacze smaku, sztuczne barwniki i konserwanty.

Miś uśmiechający się do dziecka z plasterka szynki czy poręczne małe paróweczki w sam raz do małej rączki kuszą zarówno nasze pociechy, jak i nas, rodziców. Pamiętaj jednak, że wygląd to nie wszystko i koniecznie zajrzyj do listy składników takiego produktu. Ponadto uważaj na zagęstniki, polepszacze i wzmacniacze smaku, sztuczne barwniki i konserwanty. Chipsy, precelki, prażynki itp. Zazwyczaj nie zawierają zbyt wielu substancji odżywczych, za to mnóstwo kalorii – średniej wielkości paczka chipsów może ich mieć nawet 500! Ponadto w składzie znajdziesz sztuczne aromaty, barwniki i konserwanty, dlatego lepiej w ogóle zrezygnować z podawania dziecku tego typu produktów, a na przekąskę zaserwować maluchowi warzywa, owoce lub dobrej jakości produkty mleczne przygotowane z myślą o dzieciach i zgodnie z ich potrzebami żywieniowymi.

5 zasad kupowania produktów dla dzieci

Oto lista rzeczy, o których powinnaś pamiętać, kiedy kupujesz jedzenie dla dziecka. Wydrukuj ją i weź ze sobą na zakupy.

1. Czytaj skład.

2. Sprawdzaj tabelę wartości odżywczych, którą znajdziesz na każdym produkcie.

3. Stawiaj na jakość.

4. Pamiętaj, że ładne opakowanie to nie wszystko.

Reklama

5. Kieruj się rekomendacjami znanych i renomowanych instytucji, takich jak np. Instytut Matki i Dziecka.