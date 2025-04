Pełne ziarna są bardzo ważne dla zachowania zrównoważonej diety i świetnie smakują. Okazuje się, że towarzyszą ludziom od tysięcy lat i mają niesamowitą historię. Sprawdź czego jeszcze o nich nie wiesz!

Reklama

Pszenica podstawą życia

Ludzie jedzą pełne ziarna już od ponad 17 000 lat – kiedyś zbierali je, obierali z łusek i żuli surowe lub gotowane w wodzie. Obecnie produkujemy z nich mąkę - podstawowy budulec większości produktów spożywczych. Najważniejszym zbożem uprawianym na całym świecie jest pszenica, która jest naturalnym źródłem energii!

Uprawy pszenicy zajmują 17% całego areału uprawnego na świecie i stanowi ona podstawę wyżywienia 35% ludności świata. W skali światowej zapewnia więcej kalorii i białka niż jakakolwiek inna roślina uprawna. Jeden korzec pszenicy zawiera około miliona pojedynczych pełnych ziaren.

Amarantus - najstarsze zboże uprawne świata

Ziarna amarantusa miały ogromne znaczenie dla Azteków. Po rozpoczęciu przez Hiszpanów podboju Ameryki Południowej ich przywódca Cortez próbował pokonać Azteków, zabraniając im uprawy amarantusa. Każdy, kto sprzeciwił się zakazowi i został złapany, był karany śmiercią. W Azji amarantus jest znany jako "królewskie ziarno" lub "ziarno od Boga".

Nic dziwnego, że Amarantus miał tak ważną pozycję w historii świata. Jest to zboże o bardzo wysokiej zawartości żelaza, ma go 5-krotnie więcej niż pszenica! Łatwo się trawi i dostarcza organizmowi ogromne pokłady białka.

Pszenica Khorsan

Ziarna pszenicy Khorasan zostały przywiezione do USA jako pamiątka z egipskiego grobowca – były sprzedawane jako "pszenica króla Tuta". Obecnie są znane jako kamut – w staroegipskim słowo to oznaczało pszenicę. Ta pszenica o głębokim, maślanym smaku ma certyfikat uprawy ekologicznej.

Dziki ryż

Dziki ryż wcale nie jest ryżem – to ziarno trawy wodnej uprawianej niegdyś przez Indian. Jego długie, cienkie ziarna, o ciemnobrązowej barwie, charakteryzują się intensywnym zbożowym smakiem i orzechowym aromatem. Ma wyrazisty smak i dość wysoką cenę, dlatego zazwyczaj jest mieszany z innymi gatunkami ryżu.

Ziarna kukurydzy a popcorn

Popcorn to po prostu napęczniałe pod wpływem gorąca ziarna kukurydzy. Jest produkowany z gatunku kukurydzy o nazwie "zea mays everta" – to jedyna kukurydza, która pęcznieje w ten sposób. Popcorn to świetna i naturalna alternatywa dla kalorycznych chipsów i słodyczy.

Komosa ryżowa

Komosa ryżowa (znana też jako quinoa) to pełne ziarna, które były bardzo cenione przez Inków – nazywano je "złotem Inków". Warto włączyć ją do swojej diety ze względu na wysoką zawartość białka roślinnego i kompleksu odżywczych aminokwasów.

Chcesz dowiedzieć się więcej o pełnych ziarnach? Odwiedź stronę płatków śniadaniowych Nestlé!

Reklama

Płatki śniadaniowe i mleko - niebiańskie połączenie Po dobrym śnie - dobre śniadanie Płatki śniadaniowe każdego ranka

Raport specjalny: Śniadania pełne witamin!