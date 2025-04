Słowo "fobia" oznacza strach, lęk, a "neo" – coś nowego, neofobia żywieniowa oznacza niechęć przed próbowaniem nowych potraw. Dziecko może unikać ich smaku, lecz także kształtu, zapachu, wyglądu czy konsystencji. Skąd bierze się to zaburzenie i jak sobie z nim radzić?

Neofobia jest częstym zjawiskiem

Neofobia często pojawia się u dzieci w wieku 2-5 lat. Jednym ze sposobów jej zapobiegania jest zadbanie o właściwe rozszerzanie diety w wieku niemowlęcym, , kiedy to właśnie dziecko próbuje nowych smaków i "uczy się" ich. Jeśli w tym czasie nie będzie miało ono okazji, by poznać wiele produktów, w późniejszym wieku może podchodzić do nich nieufnie. Przyczyny neofobii mogą jednak tkwić także w środowisku, w którym wychowuje się przedszkolak. Jeśli Ty czy Twój partner zawsze jecie to samo i niechętnie wprowadzacie do swojej diety różnorodne produkty, nic dziwnego, że dziecko też nie chce ich próbować i zamiast nieznanej brukselki czy kalafiora woli znajomą słodką drożdżówkę lub batonik. Neofobia żywieniowa może być także wywołana złymi doświadczeniami dziecka związanymi z samą sytuacją jedzenia. Jeśli biegasz za swoją pociechą z talerzem, zmuszasz do jedzenia, poganiasz i denerwujesz się, że dziecko nie chce jeść, pora posiłku będzie kojarzyła się przedszkolakowi wyłącznie ze stresem, dlatego jak ognia będzie unikał każdej sytuacji, w której może pojawić się jedzenia.

Jak odróżnić neofobię żywieniową od grymaszenia przy jedzeniu?

Wielu rodziców, których dzieci mają neofobię żywieniową, początkowo myśli, że ich pociechy są po prostu niejadkami. Rzeczywiście w obu sytuacjach niektóre objawy mogą być podobne – dziecko przede wszystkim grymasi przy jedzeniu i odmawia spożywania posiłków. Jednak przy neofobii żywieniowej reakcje są znacznie silniejsze – dziecko konsekwentnie odmawia próbowania nowych smaków, a potrawy, których nie zna, mogą wywoływać w nim paniczny lęk do tego stopnia, że nie będzie nawet w stanie przebywać w pomieszczaniu, w którym się znajdują. Jeśli zauważysz takie objawy u swojej pociechy, koniecznie skonsultuj się z lekarzem.

Jak sobie radzić z neofobią żywieniową?

Neofobia żywieniowa u dzieci to złożony problem, który zazwyczaj wymaga konsultacji ze specjalistą. Psycholog lub psychoterapeuta pomoże Tobie i dziecku znaleźć źródło problemu oraz uporać się z nim. Niemniej ważne jest jednak Twoje podejście do całej sytuacji. Powinnaś przede wszystkim zadbać o to, by pora posiłku nie była dla Twojej pociechy źródłem niepotrzebnego stresu. Postaraj się, by podczas jedzenia w domu panowała spokojna i przyjazna atmosfera. Nie zmuszaj dziecka do jedzenia, ale umiejętnie zachęcaj.