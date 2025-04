Mój 5 –letni syn Jakub bardzo lubi oglądać telewizję. Tak naprawdę to ogląda nie tylko bajki dla dzieci, ale też reklamy, programy informacyjne i inne. Czy nie jest to szkodliwe dla jego zdrowia? Czy pozwolić mu na spędzanie czasu przed telewizorem?

Reklama

Odpowiedź psychologa:

Trudno wyobrazić sobie współczesne dziecko zupełnie odizolowane od programów telewizyjnych. Pamiętaj, że to Ty jesteś opiekunem dziecka i od Ciebie powinno zależeć co i w jakim wymiarze ogląda Twoje dziecko. Na pewno pięcioletnie dziecko nie powinno spędzać przed ekranem więcej niż godzinę dzienne. Telewizja wpływa na emocje, uczucia oraz wyobraźnię dziecka. Staraj się chronić swoją pociechę przed scenami przemocy, okrucieństwa, gdyż mogą powodować u dzieci stany lekowe, zaburzenia snu. Nie traktuj telewizora jako „niani” do Twojego dziecka.

Odpowiednio dobrane programy telewizyjne mogą pozytywnie wpłynąć na rozwój Twojego syna (szczególnie jeżeli nie uczęszcza do przedszkola). Ale to Ty musisz spowodować, by odbiór telewizji nie był tylko odbiorem biernym, lecz by budził u dziecka zainteresowanie otaczającym światem oraz wyzwalał chęć działania.

Dziecko z programów edukacyjnych może poznać życie zwierząt, nowe piosenki i wierszyki, zabawy ruchowe czy poznać nowe pomysły na zabawy plastyczne.

Warto, aby Pani syn był aktywny podczas takich programów. Z Pani pomocą jest to możliwe i przyniesie wiele radości oraz pozytywnych efektów w rozwoju dziecka.

Gdy dzieci z programów telewizyjnych uczą się nowej piosenki proszę spisać słowa na kartce i po programie razem z synem przyswoić tekst i śpiewać razem z dzieckiem. Zapamiętujcie wszystkie zabawy ruchowe i wykonajcie je wspólnie, oczywiście jeżeli zajdzie potrzeba modyfikujcie je dostosowują do wieku i umiejętności dziecka.

Warto wspólnie wykonać ciekawe prace plastyczne, które często wykonane są z tanich, łatwo dostępnych materiałów jak np. rolki od papieru toaletowego, makaron itp. Jak widzisz dziecko nie powinno oglądać telewizji samo, Ty jako matka uczestnicz w tym, a będzie to okazja do ciekawych wspólnych zabaw i spędzenia czasu razem.

Reklama

Czytaj także: Jak zaplanować wiosenny spacer z dzieckiem?