Od kiedy dziecko może jeść wędliny i kiełbasę?

To, od kiedy można podawać dziecku wędliny i kiełbasę, to kwestia indywidualna. Osobiście uważam, że podawanie dziecku tego typu produktów powinniśmy rozpocząć po 1. roku życia malucha. Myślę, że w 90% przypadków pierwszą wędliną są paróweczki, choć w tej sprawie zdania są podzielone. Wiele osób uważa, że nie wiadomo co jest w środku i unika kupowania tego rodzaju produktów. Chodzi o tak zwany MOM, czyli mięso oddzielone mechanicznie.

Dzieci jednak uwielbiają parówki, więc jeśli nie mówisz zdecydowanego „nie”, szukaj tych z największą zawartością mięsa. Te lepsze mają go nawet ponad 90% i bardzo krótką etykietę – właśnie takie należy podawać dziecku.

Uważam, że w menu dziecka parówka nie powinna się jednak pojawiać częściej niż raz na 1-2 tygodnie.

Jak wybrać parówki i kiełbasę dobre dla dziecka?

Dla dzieci najlepsze są produkty drobiowe z wysoką mięsnością i tak jak już wspomniałam tzw. krótką etykietą. Takie wędliny, podawane co drugi dzień, to doskonały zapas białka dla małego brzuszka. Jeśli chodzi o kiełbasę, to najlepiej wybierać wyroby sprawdzonych producentów.

Unikajmy kierowania się słodko brzmiącymi nazwami podczas kupowania produktów dla dzieci oraz wędlin formowanych na wesołe buzie zwierzaków. Najważniejsza jest jakość i świeżość mięsa – powinny to być produkty o odpowiednim składzie i kaloryczności.

Autor: Magdalena Matynia, główny technolog Madej Wróbel.