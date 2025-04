Czy podać dziecku pączka?

Jeden mały pączek z lukrem ma około 290 kcal. Stanowi to prawie 30% dziennego zapotrzebowania dziecka na energię. Dzienna norma energetyczna dla dziecka w wieku 1-3 lat wynosi bowiem ok. 1000 kcal. Pączek „pochłania” więc dużą jej część, a przecież nie zawiera cennych składników odżywczych. Składa się za to m.in. z tłuszczów nasyconych i kilku łyżeczek cukru!

Od momentu poczęcia i przez pierwsze lata życia malucha zachodzi proces tzw. programowania żywieniowego we wczesnym okresie życia. Odpowiednio przeprowadzony owocuje on w przyszłości, zmniejszając ryzyko wystąpienia m.in. otyłości czy chorób układu krążenia. Efektem są także pozytywne nawyki żywieniowe, które wypracowane w tym czasie, mają największą szansę na przetrwanie w dorosłym życiu.

Dziecko, które nie zna smaku słodyczy, nie tęskni za nim. Wystarczającym urozmaiceniem jego diety są owoce. Sporadycznie możesz też podać mu samodzielnie przygotowane smakołyki, bez dodatku cukru. Zdecydowałaś się dać dziecku słodką przekąskę? Koniecznie postaraj się o dodatkową aktywność fizyczną! Taki szczególny podwieczorek może spowodować przekroczenie jego dziennego zapotrzebowania na energię.

Zdrowe słodycze dla dziecka

Niezdrowe przekąski z łatwością można zastąpić czymś bardziej odpowiednim. Z okazji tłustego czwartku do połówki przygotowanego w domu „pączka” (nie smażonego, lecz upieczonego w piekarniku z ciasta drożdżowego) lub małego faworka, podaj dziecku koktajl z jogurtu naturalnego z owocami lub kubek mleka.

Dzięki temu maluch szybciej się nasyci i zje mniej „pustych kalorii”. Przy okazji będzie to podwieczorek łączący smaczną przekąskę i podtrzymanie tradycji, a zarazem pozwoli dostarczyć dziecku wartościowe składniki odżywcze.

W inne dni słodycze staraj się zastępować, np. owocami. Dla dziecka po 6. miesiącu życia najlepszy będzie przecier owocowy. Możesz podać mu także własnoręcznie przyrządzony kisiel z owoców (bez dodatku konserwantów i sztucznych barwników).

Dziecko, które skończyło już roczek, będzie zachwycone, gdy na podwieczorek podasz mu warstwowy deser jogurtowy, budyń domowy z owocami lub pyszne pieczone jabłko z kruszonką.

Domowe pączki - lepsze od tych ze sklepu!

Warto samodzielnie przygotować dla dziecka pyszne przekąski. Pozwoli to zadbać o odpowiednią zawartość tłuszczów czy cukru w łakociach oraz uniknąć wystąpienia innych składników konserwujących czy tych poprawiających smak.

Warto korzystać z mąki orkiszowej, pełnoziarnistej oraz domowych wyrobów z ograniczoną ilością cukru, tj. marmolada czy dżem. Dodawaj także świeże owoce!

